Région de Kayes : le Mali va inaugurer un barrage hydroélectrique de 140 mégawatts

Dans la Cité des Rails, le colonel Abdoulaye Maïga recevra les Premiers ministres de la République de Guinée, Bernard Goumou, de la République Islamique de Mauritanie, Mohamed Bilal Messaoud et de la République du Sénégal, Amadou Ba.



Ensemble, ils procéderont à l’inauguration du barrage hydroélectrique de Gouina. Construit par l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), ce barrage est d’une capacité de 140 mégawatts (MW).



Le projet, d’un montant total de 283 006 002 600 FCFA a été financé, grâce, notamment, à un prêt, de 248 940 000 000 de FCFA,contracté solidairement par le Mali, la Mauritanie et le Sénégal auprès de la banque chinoise de promotion des exportations, Eximbank.



Le plus grand projet de barrage hydroélectrique de l’OMVS sera réalisé en Guinée, dans la préfecture de Tougué (Koukoutamba, 290 MGW).