Région du lac Tchad : la FMM s'associe à OCHA pour renforcer le soutien humanitaire

La Force multinationale mixte (FMM) et le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), sont sur le point de renforcer leur partenariat pour améliorer l'action humanitaire dans la région du lac Tchad.



Cette collaboration a été annoncée par le commandant de la force de la MNJTF, le général-major Ibrahim Sallau Ali, lors d'une visite du chef du bureau d'OCHA au Tchad, Dieudonné Bamouni, au quartier général de la FMM, le 28 mai 2024.



Le général Ali a exprimé sa gratitude à OCHA, pour sa coordination diligente de l'aide humanitaire et a promis le plein soutien de la FMM, déclarant : « Nous saluons tout effort qui apportera la paix et la stabilité dans le lac Tchad ».



Dans son discours, Dieudonné Bamouni a salué les efforts de la FMM, notamment ses stratégies non cinétiques, qui ont contribué de manière significative à une augmentation des redditions terroristes. Bamouni a reconnu les progrès réalisés par la FMM dans la stabilisation de la région.



Il a décrit les activités en cours d’OCHA au Tchad pour apporter un soutien aux populations touchées, et a souligné l’importance des efforts de collaboration pour favoriser la paix et la stabilité à long terme. Le chef du bureau a promis qu'OCHA aiderait à former le personnel de la FMM, avec un accent particulier sur la compréhension des implications de l'exploitation et des abus sexuels (EAS) au cours de leurs opérations.



Cette formation, a-t-il déclaré, devrait renforcer la capacité de la FMM à faire respecter les normes éthiques, et à protéger les populations vulnérables de la région.