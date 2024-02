Région du lac Tchad : la Force multinationale mixte intensifie ses opérations

La Force multinationale mixte (FMM) a considérablement intensifié ses opérations de déminage dans le bassin du lac Tchad.



En effet, du 10 au 20 février, les quatre secteurs de la FMM ont enregistré divers succès qui témoignent de l'efficacité accrue des troupes grâce à la reddition d'éléments terroristes, à des opérations offensives et à la répression de la contrebande d'armes.



Les troupes du secteur 1 de la FMM à Mora, au Cameroun, ont triomphé lors d'un engagement notable dans la localité de Soueram. Cette offensive a permis de neutraliser deux terroristes de Boko Haram et de saisir 92 ceintures de munitions liées, renforçant ainsi la sécurité de la région et perturbant les lignes d'approvisionnement du groupe terroriste.



Les 10 et 19 février 2024, deux membres de Boko Haram se sont rendus aux troupes des secteurs 2 et 3, stationnées respectivement à Litri (Tchad) et à Doron Baga (Nigéria). Les objets récupérés auprès de ces quatre insurgés repentis comprenaient une collection d'armes et de munitions, notamment un fusil AKM, un fusil AK-47, trois chargeurs et 29 cartouches de munitions spéciales de 7,62 millimètres.



La persistance de la FMM dans les campagnes offensives a permis de remporter d'autres victoires, avec des opérations notables menées par les troupes du secteur 2 de Bagasola, au Tchad. Et dans le cadre d'une action stratégique concomitante, l'armée de l'air tchadienne, guidée par des renseignements fiables, a mené une frappe aérienne réussie le 20 février 2024.



Dans le secteur 4 de Diffa, en République du Niger, grâce à des renseignements précis, les troupes ont efficacement perturbé une tentative de contrebande d'armes au nord de Nguigmi, près de la frontière entre le Niger et le Tchad, le 10 février 2024.



Leur intervention opportune a permis de confisquer une importante cache d'armes comprenant 6 fusils AK-47, 11 chargeurs et 50 cartouches de munitions de 7,62 millimètres, portant ainsi un coup sérieux au réseau clandestin soutenant l'insurrection.



Malheureusement, malgré ces réalisations, deux soldats, un Nigérian et un Tchadien, ont payé le prix suprême, tandis que trois autres ont été blessés à divers degrés.