Règlement du différend entre la République de Guinée et BSG Resources

La République de Guinée et Nysco, l'actionnaire totalitaire de BSG Resources ("BSGR") (ensemble "les parties"), annoncent conjointement le règlement de leur différend concernant les concessions et licences minières dans la République de Guinée ("Guinée").



À la suite de cet accord, BSGR abandonne toute revendication des blocs 1 et 2 de SIMANDOU. Sur ce, les deux parties renoncent à toutes les procédures juridiques en cours.



À la demande de la République de Guinée, un nouveau groupe d'investisseurs (présenté et comprenant M. Beny Steinmetz) exploitera le gisement ZOGOTA afin d'exporter du minerai de fer, selon un calendrier accéléré.

Enfin, les parties se disent satisfaites de cet accord qui, selon elles, ouvre un nouveau chapitre dans leurs relations mutuelles, permettant ainsi le développement d'un projet minier de classe mondiale au profit de la population guinéenne.