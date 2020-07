AFRIQUE Relance économique de l’Afrique et après-Covid-19 : des investissements plus importants et structurants attendus

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 21 Juillet 2020

Africa Investment Forum : les partenaires fondateurs présentent une réponse commune à la pandémie de Covid-19 pour soutenir le secteur privé en Afrique. Quinze transactions du portefeuille de l’AIF, d’une valeur de 3,79 milliards de dollars, sont destinées à surmonter les effets du coronavirus.

Abidjan, Côte d’Ivoire – « Des investissements plus importants et structurants guideront la relance économique de l’Afrique pendant la période d’après-Covid-19 », ont déclaré, vendredi 17 juillet, les partenaires de l’Africa Investment Forum (AIF), marquant ainsi leur confiance dans la capacité du continent à s’extraire des crises sanitaire et économique actuelles, puis à rebondir.



« L’Afrique sortira de cette pandémie, aussi difficile que cela puisse être, et elle bâtira des économies plus dynamiques et plus fortes. En tant que partenaires de l’Africa Investment Forum, la première plateforme d’investissement pour l’Afrique, notre orientation doit être claire : aider l’Afrique à relancer ses activités économiques », a déclaré le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, lors d’une réunion virtuelle de deux jours, organisée à l’intention des partenaires fondateurs, institutionnels pour l’échange et la transmission des savoirs sur l’AIF.



À l’occasion d’un marché d’investissement virtuel reproduisant les sessions de ses journées d’activité habituelles, l’Africa Investment Forum a réuni plus de 190 participants, dont des partenaires actuels et d’autres potentiels, des investisseurs et des promoteurs de projets. Les partenaires de l’AIF ont, d’une part, présenté une réponse commune face au Covid-19, et, d’autre part, fait un point sur les activités de la plateforme et sur les opportunités offertes par celle-ci aux nouveaux partenaires et investisseurs.



Le Forum a ainsi présenté quinze projets retenus dans cinq secteurs différents pour un financement prioritaire dans le cadre de sa réponse commune face au Covid-19. L’agriculture et l’agroalimentaire, l’énergie, la santé, les TIC et les télécommunications, l’industrie et le commerce sont les secteurs concernés. Au total, les quinze transactions comprises dans l’actuel portefeuille du Forum s’élèvent à 3,79 milliards de dollars et contribueront à améliorer l’indépendance et la résilience du continent face aux chocs futurs. Quatre promoteurs de projets ont été invités à présenter leurs transactions à plus de 100 investisseurs participant à la réunion. Il s’agit notamment d’un projet de transformation de produits laitiers en Angola, d’une usine de fabrication de vaccins au Kenya, d’un projet de filature de coton au Mozambique et d’une plateforme privée de télémédecine au Nigeria.



À la suite de la réunion, le dispositif de suivi des transactions de l’Africa Investment Forum a été activé pour susciter l’intérêt des investisseurs et permettre un rapprochement optimal entre investisseurs et projets.



Cette réunion s’est déroulée alors que l’AIF continue de tirer parti du succès remporté par ses deux premières années d’existence en matière de transactions capables de présenter un potentiel de transformation pour le développement de l’Afrique.



« L’Africa Investment Forum n’est pas un endroit où l’on se contente de parler. Ce que nous essayons de faire, c’est de concentrer les efforts de nos partenaires sur les transactions bancables de la plateforme du portefeuille pour 2018 et 2019, ainsi que sur les dernières conclues en 2020 », a déclaré Chinelo Anohu, responsable et directrice principale de l’AIF. « Nous concentrons ces efforts non seulement sur le secteur de la santé, mais aussi sur d’autres secteurs qui contribueront à stimuler la reprise sur le continent », a-t-elle déclaré en ajoutant que des transactions « plus réactives » face à la pandémie étaient en cours de préparation, afin d’apporter l’aide nécessaire au secteur privé.



Au-delà des sessions de la salle de transactions, l’Africa Investment Forum continue de soutenir les promoteurs de projets grâce à son Dispositif de suivi des transactions (« Deal Tracker »), qui effectue un suivi de la façon dont l’intérêt des investisseurs pour un projet se transforme en promesses de financement et facilite la progression des transactions vers le bouclage des plans de financement. Jusqu’à présent, le Forum a permis le bouclage du plan de financement de huit transactions d’un montant évalué à 2,18 milliards de dollars pour le portefeuille de 2018.



L’Africa Investment Forum, qui est promu par la Banque africaine de développement et ses partenaires fondateurs et institutionnels, vise à accélérer le rythme auquel le continent doit combler son déficit en investissements.



Les partenaires fondateurs de l’AIF sont la Banque africaine de développement, Africa50, l’Africa Finance Corporation, la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), la Banque de développement d’Afrique australe, la Banque de commerce et de développement, la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque islamique de développement (BID).



Parmi les partenaires institutionnels figurent des institutions de financement du développement, des banques multilatérales de développement, des banques commerciales et des investisseurs institutionnels.





