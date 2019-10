Remerciements – Rwanda Day Bonn

Par l'ambassade du Rwanda en France

Chers Compatriotes, Chers amis du Rwanda,

Au lendemain de la tenue de Rwanda Day à BONN, l’Ambassade de la République du Rwanda a le plaisir d’exprimer sa reconnaissance à tous les membres de la Communauté Rwandaise et aux amis du Rwanda vivant en France, Monaco, Italie, Espagne et Portugal pour leur forte mobilisation et participation massive à cet important évènement.

L’Ambassade salue particulièrement l’engagement, le patriotisme et le sens d’organisation qui ont caractérisé tout un chacun.

A cet égard, l’Ambassade vous invite à garder le même esprit pour des activités collectives à venir menées dans l’intérêt de promouvoir nos idéaux partagés qui sont l’unité, le travail et le patriotisme.

Merci beaucoup

Murakoze Cyane