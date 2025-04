Rencontre bilatérale Niger-Nigeria : Un nouvel élan pour la coopération et un avenir partagé

Le représentant nigérian, lors de son allocution de bienvenue, a salué l'engagement des deux parties à "renouer le fil du dialogue" après une période de tensions. Il a souligné que cette rencontre témoigne d'une détermination commune à envisager l'avenir de manière collaborative.





Les discussions ont principalement porté sur les défis communs auxquels le Niger et le Nigeria sont confrontés, notamment la lutte contre l'insécurité qui sévit dans la sous-région. Le ministère nigérian des Affaires étrangères a mis en avant les efforts conjoints déjà entrepris dans le cadre d'une stratégie régionale de stabilisation, tout en insistant sur la nécessité d'une coordination encore plus étroite pour faire face aux menaces transfrontalières.





Cette rencontre s'inscrit dans une longue et riche tradition de coopération entre les deux pays. Le Niger et le Nigeria sont liés par une histoire partagée, une proximité géographique significative (avec une frontière commune de plus de 1 500 kilomètres) et des liens démographiques étroits. Cette proximité s'est concrétisée dès le 3 mars 1971 par la création de la Commission mixte nigéro-nigériane, qui constitue un pilier fondamental de leur coopération bilatérale.





Au cœur des échanges ont également figuré des projets d'intégration économique d'envergure, tels que le projet ambitieux de chemin de fer reliant les deux pays et le projet stratégique de gazoduc transsaharien. Ces initiatives sont perçues comme des symboles forts d'une vision commune du développement régional. Une fois achevées, ces infrastructures devraient considérablement renforcer les échanges commerciaux et énergétiques entre le Niger et le Nigeria, tout en générant de nouvelles opportunités économiques pour leurs populations respectives.





Les deux délégations ont tenu à réaffirmer que le Niger et le Nigeria sont unis non seulement par des liens historiques et géographiques, mais aussi par une profonde solidarité de destin. À l'issue de cette rencontre constructive, un appel solennel a été lancé à la consolidation de cette solidarité, dans un esprit de respect mutuel et de coopération durable, ouvrant ainsi la voie à un avenir commun plus prospère et sécurisé.