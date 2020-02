Rencontre du secrétaire d’État Michael R. Pompeo avec le président de l’Angola Lourenço

Les propos suivants sont attribuables à Morgan Ortagus, porte-parole :

Le secrétaire d’État Michael R. Pompeo a rencontré aujourd’hui le président de l’Angola João Lourenço à Luanda (Angola). Le secrétaire Pompeo et le président Lourenço ont convenu d’étendre et d’approfondir le partenariat bilatéral entre les États-Unis et l’Angola. Le secrétaire a salué les réformes politiques et économiques soutenues entreprises par le président Lourenço depuis le début de son mandat en 2017, notamment l’amélioration de la gouvernance et de l’environnement des affaires, tout en augmentant la transparence et en luttant contre la corruption. Le secrétaire et le président ont abordé les moyens de renforcer les liens commerciaux, la valeur des investissements du secteur privé américain et les possibilités présentées par la nouvelle Société de financement du développement international des États-Unis. Le secrétaire a également souligné l’importance de lutter contre le trafic d’êtres humains. Le secrétaire Pompeo et le président Lourenço ont accepté de poursuivre la collaboration sur le déminage humanitaire. Sur les questions d’ordre mondial, ils ont discuté du rôle de la Chine en Afrique.