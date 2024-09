AFRIQUE Renforcement de la Paix au Congo : 200 pasteurs sollicitent l'implication du député Brice Dimitri Bayendissa

Par Olive Jonala - 13 Septembre 2024



Les prophètes, pasteurs, évangélistes et autres missionnaires ont sollicité l'implication du Député Brice Dimitri Bayendissa pour qu’il serve de pont entre les institutions de la République du Congo et les hommes de Dieu des Eglises de réveil. C'était au cours d'un moment de prière qui a eu lieu, ce 12 septembre 2024, à Tié-Tié, troisième arrondissement de Pointe-Noire, la ville économique du Congo.

Ils étaient au total 200 pasteurs des Eglises de réveil de Pointe-Noire rassemblés en la chapelle de Mahouata, un quartier de Pointe-Noire, pour faire monter vers Dieu leurs intentions de prière pour le renforcement de la paix et de l’unité nationale, qui sont des vertus indispensables au développement économique et tout ce qui en découle : culture, éducation, dynamisme…



L’impératif de la paix et de l’unité nationale



Invité d’honneur à cette séance de prière, le député Brice Dimitri Bayendissa, de la deuxième circonscription électorale de Tié Tié, troisième arrondissement de Pointe-Noire , a favorablement apprécié l'initiative. « L’initiative est louable du fait que vous m’avez appelé en tant qu’homme politique pour passer un moment de prière avec vous et d’écouter vos doléances. » A-t-il déclaré avant d’ajouter « Je saisis l’importance de cette rencontre, puisque le pays a besoin du soutien des hommes de Dieu. Nous avons besoin de l’Eglise, de la prière. Parce que notre pays a besoin de demeurer en paix »



Au cours de cette séance de prière, Brice Dimitri Bayendissa n’a pas manqué d’inviter les hommes de Dieu à s’impliquer davantage dans la moralisation de la vie politique et de la Nation congolaise. « Notre pays est en paix, parce que Dieu veut qu’il soit en paix. Pour que cette paix soit stable, il faut que les hommes de Dieu se lèvent. » A martelé le député de Tié-Tié , tout en insistant sur le respect des autorités que Dieu a établi sur terre.



L'APOM, une plateforme œuvrant pour la paix



Cette séance de prière a été mise à contribution par les hommes de Dieu afin de présenter au député Bayendissa la plateforme qui défend les mêmes valeurs, à savoir la dynamique de la paix et de l’unité nationale. « APOM ne vient pas contredire les autres. Cette plateforme va s’affilier au Conseil Supérieur des Eglises de Réveil du Congo (COSERCO). Parce que le COSERCO c’est notre maillon fort. » A précisé le Prophète Moshé Mahoungou.



Pour lui, l’« APOM c’est là où nous voulons que les mains se tiennent entre elles . Si on peut se tenir la main dans la main, il n’y aura plus de fuite. Si on laissait l’un sans l’autre, comment l’Eglise, corps du Christ, va avancer ? »



Les pasteurs, membres de cette Amicale, ont plaidé pour que Brice Dimitri Bayendissa soit leur porte-voix à l’Assemblée Nationale « Nous avons prié pour les autorités établies par Dieu. Nous avons reçu l’honorable Brice Dimitri Bayendissa. Les hommes de Dieu ont des préoccupations, que l’honorable Dimitri, qui nous représente au parlement, doit faire échos. » A expliqué le Dr Seznel-Monguiti à la presse.



Ainsi, ces prophètes, pasteurs, évangélistes et autres missionnaires ont sollicité l'implication du Député Brice Dimitri Bayendissa, afin qu’il serve de pont entre les institutions de la République du Congo et les hommes de Dieu des Eglises de réveil.



L’Amicale, qui se propose de travailler au respect des autorités que Dieu a établies sur terre,. a salué l’initiative du Président Denis Sassou-N’Guesso d’avoir remis le Congo entre les mains de Dieu.





