Renforcement de la coopération entre le Tchad et l'Inde notamment dans le secteur des infrastructures routières

Lors de cette rencontre, les deux personnalités ont échangé sur les perspectives dans le domaine des infrastructures au Tchad ainsi que les possibilités d'un accompagnement de l'Inde dans la formation des cadres du secteur.



Le ministre a fait remarquer à l'ambassadeur indien que les entreprises indiennes du secteur du bâtiment et des travaux publics sont absentes du terrain tchadien.

Avec la tenue prochaine du Forum sur les infrastructures, le ministre a invité les entreprises indiennes à y participer afin d'explorer les opportunités de partenariat et d'investissement.



Le ministre a informé l'ambassadeur que le président tchadien Mahamat Idriss Deby Itno a un ambitieux programme de construction de 7000 km de routes à travers le pays, et a invité les entreprises indiennes à y prendre part.



Cette rencontre souligne l'intérêt du Tchad pour un renforcement de la coopération avec l'Inde, notamment dans le secteur des infrastructures routières, et l'opportunité offerte aux entreprises indiennes de s'impliquer dans les projets d'envergure prévus par le gouvernement tchadien.