Renforcement des capacités des acteurs de santé au Tchad : Focus sur DHIS2

Le ministère de la Santé Publique, à travers sa coordination du programme sectoriel de lutte contre le sida, les hépatites et les infections sexuellement transmissibles, a initié une nouvelle session de formation à l'intention des points focaux des districts et des provinces. Cette formation, qui s'est ouverte ce lundi 18 novembre à Bakara, a pour objectif de renforcer leurs compétences en saisie et en analyse des données sur la plateforme DHIS2.





La plateforme DHIS2, un outil numérique de gestion des données sanitaires, joue un rôle crucial dans le suivi et l'évaluation des programmes de lutte contre le VIH/SIDA. En permettant une collecte de données plus précise et plus rapide, elle facilite la prise de décisions éclairées pour améliorer la réponse à l'épidémie.





Les objectifs de la formation



Cette formation de cinq jours vise à :



Améliorer la qualité des données: Les participants apprendront à saisir des données exactes et complètes dans la plateforme DHIS2.

Les participants apprendront à saisir des données exactes et complètes dans la plateforme DHIS2. Renforcer les compétences en analyse de données: Les points focaux seront formés à l'utilisation des outils d'analyse intégrés à DHIS2 pour tirer des conclusions pertinentes à partir des données collectées.

Les points focaux seront formés à l'utilisation des outils d'analyse intégrés à DHIS2 pour tirer des conclusions pertinentes à partir des données collectées. Favoriser une utilisation optimale de la plateforme: Les participants découvriront les fonctionnalités avancées de DHIS2 pour une meilleure gestion des données.

Un enjeu majeur pour atteindre les objectifs 95-95-95



Selon Youssouf Mahamat Ali, coordonnateur du programme sectoriel, cette formation s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le VIH/SIDA qui vise à atteindre les objectifs 95-95-95 à l'horizon 2030. Ces objectifs consistent à ce que 95% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, 95% de ces personnes soient sous traitement antirétroviral et que 95% de ces personnes sous traitement aient une charge virale indétectable.