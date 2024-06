Renforcement des capacités des producteurs de coton au Tchad : un succès pour le consortium Coton Tchad et SOLIDARIDAD

Cet atelier, d'une durée de quatre jours, visait à outiller les producteurs de coton en matière de gestion organisationnelle et à les doter des compétences nécessaires pour piloter leurs associations villageoises de manière efficiente et durable. Cette initiative s'inscrivait dans le prolongement d'un diagnostic réalisé par le projet SSCP, ayant permis de catégoriser les associations villageoises en trois groupes distincts : les associations en phase de démarrage, celles en phase de croissance et les associations semi-professionnelles.



Au cours de cet atelier, les participants ont bénéficié d'un renforcement de leurs capacités dans les domaines clés suivants : techniques de gestion organisationnelle, leadership et gouvernance, gestion financière, planification et suivi-évaluation.



Le renforcement des capacités des producteurs de coton leaders devrait se traduire par des associations villageoises plus fortes et plus autonomes, à même de défendre efficacement les intérêts de leurs membres. Cette évolution positive devrait contribuer à l'amélioration de la production et de la commercialisation du coton, tout en favorisant un développement durable de la zone cotonnière.



Le superviseur chargé de la formation, M. Sabane Mile, a exhorté les participants à restituer les acquis de l'atelier auprès de leurs membres respectifs et à démontrer aux bailleurs de fonds leurs capacités accrues.



La clôture de l'atelier a été marquée par la remise d'attestations aux participants, attestant de leur participation active et de leur engagement à mettre en œuvre les connaissances acquises.