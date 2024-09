Renforcement des liens entre le Tchad et la France à travers le sport

Dans son message, l'ambassadeur a exprimé : « Un excellent moment passé avec un champion tchadien, Casimir Bétel. L'occasion de célébrer l'excellence sportive et de renforcer les liens entre la France et le Tchad à travers le sport. Courageux et humble, il porte fièrement le drapeau du Tchad qui réussit. »



Cet événement met en avant le rôle du sport comme vecteur de cohésion et de partenariat international, favorisant non seulement l'excellence sportive, mais aussi les relations culturelles et diplomatiques entre le Tchad et la France.



La rencontre avec Casimir Bétel souligne l'engagement des deux pays à promouvoir le sport comme un moyen de renforcer leurs liens et de célébrer les réussites des athlètes tchadiens sur la scène internationale.