Renforcement des relations bilatérales Tchad-Soudan : une délégation tchadienne à Khartoum

Cette délégation porte le message du président de transition du Tchad, Mahamat Idriss Deby, destiné à son homologue soudanais, le général de corps d'armée Abdel Fattah al-Burhan Abdul Rahman, qui est également président du Conseil de souveraineté de transition.



Le président de transition tchadien a invité le Président du Conseil de Souveraineté du Soudan à se rendre en République du Tchad, dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays. Au cours de la rencontre qui s'est tenue aujourd'hui, l'envoyé spécial du Président de transition de la République du Tchad, le général Idriss Youssouf Boy, a expliqué à son homologue soudanais les derniers développements de la situation au Tchad, après la conclusion du dialogue national et la formation du gouvernement de transition et des autres institutions de transition.



Le président du Conseil de souveraineté du Soudan a affirmé son soutien et sa position aux côtés du Tchad, et a exprimé son souci de renforcer les relations historiques établies de longue date entre les deux pays.