Renforcement des relations entre la Guinée équatoriale et l'Égypte : Visite du vice-président Obiang Nguema

Parmi les points clés de la visite est une rencontre avec le président Abdel Fattah El-Sisi. Les deux dirigeants ont discuté de l'état des relations bilatérales et ont exprimé leur volonté de les renforcer davantage. Ils ont également évoqué des questions d'intérêt régional et international.



Les discussions ont porté sur divers domaines de coopération, notamment l'agriculture, la pêche, le commerce et les investissements. Les deux parties ont convenu d'intensifier leur collaboration dans ces domaines.



Plusieurs accords de coopération ont été signés lors de la visite, portant notamment sur la promotion des investissements, la formation professionnelle et la coopération technique.



Cette visite illustre la volonté des deux pays de renforcer leurs relations et de promouvoir la coopération mutuellement bénéfique. Les accords signés lors de la visite devraient contribuer à concrétiser cette volonté.



Le vice-président Obiang Nguema a également rencontré le Premier ministre égyptien, Mostafa Madbouly, et d'autres responsables gouvernementaux.



Il a visité plusieurs sites historiques et culturels du Caire. Sa visite a été saluée par les médias et les responsables des deux pays.

La visite du vice-président Obiang Nguema en Égypte est un succès et contribuera à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays.