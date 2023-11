AFRIQUE Renforcer l'autonomie de l'Afrique du Sud grâce à l'énergie propre

Alwihda Info | Par PRNEWSWIRE - 20 Novembre 2023



En l'espace de deux ans seulement, la plus grande centrale électrique à énergie propre d'Afrique du Sud est sortie de terre dans les vastes étendues sauvages du Cap-Nord. Il s'agit de la centrale solaire thermique à concentration Redstone, d'une capacité de 100 MW, construite par POWERCHINA en Afrique du Sud, un pays situé à des milliers de kilomètres de la Chine.

Lutter contre la pénurie d'électricité

Le développement économique de l'Afrique du Sud a été limité par un approvisionnement énergétique insuffisant. Pourtant, l'Afrique du Sud est l'un des pays les plus propices au développement de projets d'énergie solaire thermique concentrée (CSP) dans le monde. C'est en tirant parti de cet avantage que SEPCOIII Electric Power Construction Co. Ltd. a mis sur pied, sous l'égide de POWERCHINA, le projet de CSP Redstone en Afrique du Sud, le plus grand projet d'investissement dans les énergies renouvelables du pays. Selon les estimations, le projet produira environ 480 GWh d'électricité pour le réseau du pays chaque année après sa mise en service, ce qui permettra de répondre à la demande d'électricité de 200 000 foyers locaux aux heures de pointe et de stimuler considérablement le commerce, l'investissement et le développement économique de l'Afrique du Sud.



Le 20 octobre 2022, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a visité le site de construction du projet de CSP de 100 MW, Redstone. Il a fait l'éloge de la qualité de l'ingénierie du projet énergétique et souhaite qu'il commence à fonctionner comme prévu et renforce encore plus les liens d'amitié et de confiance mutuelle entre la Chine et l'Afrique du Sud.



Rendering of Redstone CSP in South Africa

Stimuler le développement local

Avant de rejoindre le projet, John était électrotechnicien dans une petite entreprise locale et gagnait sa vie avec des petits boulots. Depuis qu'il a commencé à travailler pour le projet Redstone, John a participé à des formations professionnelles sur l'analyse des circuits, la théorie des circuits, la technologie électronique, etc. Rapidement, il est passé du statut de technicien de base à celui d'ingénieur électricien indispensable. Grâce à l'augmentation de ses revenus, le niveau de vie de sa famille s'est considérablement amélioré.



À l'heure actuelle, près de 1 000 employés locaux comme John travaillent sur le projet Redstone de POWERCHINA, qui a créé un grand nombre d'opportunités d'emploi pour les habitants de la région.



POWERCHINA met activement en œuvre une stratégie de localisation. En s'appuyant sur les ressources locales en Afrique du Sud, elle donne la priorité aux entreprises locales en termes d'approvisionnement et d'externalisation. À ce jour, l'entreprise a établi des partenariats avec 50 sous-traitants en Afrique du Sud, formant ainsi un nouveau pôle industriel dans la région.



Former les locaux

Afin d'améliorer les compétences professionnelles des employés locaux, le projet Redstone de POWERCHINA a mis en place une formation de soudeur. À l'avenir, POWERCHINA s'associera aux universités locales pour lancer le programme « Power Plant Lecture », dans le but de cultiver de nouveaux talents en matière d'énergie pour le développement énergétique de l'Afrique du Sud.

Avec l'amitié croissante entre les deux parties, les habitants espèrent que cette nouvelle centrale solaire thermique à concentration sera inaugurée rapidement. Ils sont clairement conscients que le projet fournira une énergie propre aux communautés locales, ce qui leur permettra de réduire leur dépendance aux combustibles fossiles tout en changeant profondément leur vie et en créant un espace de développement meilleur et plus durable pour les générations futures.





Dans la même rubrique : < > RDC : Le gouvernement réceptionne un lot de bus Mercedes-Benz Transco made in Congo Centrafrique : L’ONU affronte la fin de la saison pluvieuse avec beaucoup de difficultés Les gouverneurs de plusieurs États du Nord-Ouest du Nigéria en visite à la BAD pour renforcer la coopération Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)