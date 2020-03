Report de la conférence sur l'énergie au Sénégal

Sénégal Oil & Power 2020 est reporté afin d'assurer la sécurité de toutes les parties prenantes, au vu de la situation liée à la pandémie de COVID-19 ; L'organisateur Africa Oil & Power (https://AfricaOilandPower.com/) travaille actuellement avec ses partenaires gouvernementaux pour fixer une nouvelle date ; Le Sénégal est sur le point de devenir une acteur important du secteur de l’énergie avec deux grands projets en développement ainsi qu’une politique énergétique ambitieuse dans le domaine des énergies renouvelables.

En raison des conditions imposées par COVID-19 sur les voyages, les réunions et les grands rassemblements dans le monde, Africa Oil & Power a annoncé le report de la conférence principale du Sénégal dans le secteur de l'énergie, Sénégal Oil & Power 2020, initialement prévue du 27 au 28 mai.

Africa Oil & Power travaille actuellement avec les partenaires gouvernementaux pour trouver une nouvelle date pour la conférence, tout en manifestant son soutien à toutes les parties prenantes impliquées dans la lutte contre le coronavirus.

La nouvelle date sera choisie afin de satisfaire les souhaits du gouvernement et du peuple sénégalais, conformément à la vision présidentielle. C’est une période capitale pour le développement du secteur énergétique Sénégal. Avec des décisions finales d’investissements atteintes sur deux mégaprojets, le Sénégal ne parle pas seulement de son potentiel, il le réalise. Alors que le pays est en passe de devenir une puissance énergétique africaine, cet événement crée de nouveaux liens essentiels entre les investisseurs internationaux et les projets sénégalais; fournit une plateforme au gouvernement pour expliquer sa vision; définit la façon dont le peuple sénégalais bénéficiera des impacts de la production énergétique; et donne une vision globale des opportunités du secteur de l'énergie dans toute sa diversité, y compris les énergies renouvelables.

