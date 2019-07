Reportage : Faire tomber Jammeh

L’ancien président gambien Yahya Jammeh s’est vanté jadis de pouvoir diriger le pays pendant un milliard d’années. Les 22 années qu’il a dirigées ont été marquées par la corruption, la torture et la répression brutale de ses opposants. Mais en 2016, un mouvement de protestation radical est apparu, suscité par la tentative flagrante de Jammeh de truquer des élections nationales.



En l'espace d'un an, Jammeh a été contraint de quitter son poste et de s'exiler.



La nomination d'un nouveau président élu, Adama Barrow, a redonné espoir aux Gambiens. Mais certains des pires contrevenants de l’ère Jammeh restent au pouvoir et le nouveau président gambien montre déjà des signes de dépassement de son accueil.



Africa Eye dévoile l’histoire du renversement de Jammeh et explique comment ceux qui se cachent derrière continuent de se battre pour une Gambie démocratique.