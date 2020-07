République centrafricaine - COVID-19 : Des équipements pour le centre d'isolement et de traitement de Bria

A Bria, le 13 Juillet 2020, la MINUSCA a remis au centre d’isolement et de traitement des cas de COVID-19 des équipements composés de 20 lits, 20 matelas et accessoires, 20 masques à oxygène, 21 thermo-flash, 300 masques de protection faciale et des kits de lavage de mains.

Selon le chef de bureau par intérim de la MINUSCA, Jean Emile Nkiranuye, ces matériels viennent appuyer les autorités sanitaires dans leur plan de riposte contre la pandémie. « Ce centre équipé témoigne de l’engagement de la MINUSCA à accompagner le comité de gestion des urgences sanitaires de la Haute Kotto dans son combat contre le COVID-19 », a-t-il précisé.

Cet engagement est reconnu par le médecin-chef du District sanitaire de la Haute Kotto. « Nous sommes reconnaissants vis-à-vis de la MINUSCA grâce à laquelle ce centre est fonctionnel », a souligné Dr Mathias Amadou, exhortant la Mission onusienne a pérenniser son soutien.

Le député de Bria 1 a, quant à lui, saisi cette occasion pour mettre l’accent sur l’importance du respect des mesures barrières. « Le COVID-19 est une réalité qui n’épargne personne. Populations de Bria, je vous invite à ne pas avoir honte de fréquenter ce centre dès que vous sentez les signes du CIVID-19 » a conseillé Arsène Kongbo .

Financé à hauteur de 34 millions de FCFA par la MINUSCA, ce centre bénéficie de l’appui technique de l’ONG ‘’International Medical Corps’’ (IMC) qui en assure la gestion quotidienne.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/republique-c...