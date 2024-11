AFRIQUE République du Congo : vers la mise en œuvre des projets pétroliers, gaziers et durables

Alwihda Info | Par AEC - 13 Novembre 2024



Le ministre congolais des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoua, a donné un aperçu des efforts déployés par le gouvernement pour attirer de nouveaux investissements dans les secteurs en amont, en aval et dans le secteur forestier.

La République du Congo se prépare à lancer un plan directeur du gaz et un nouveau code du gaz, tout en encourageant les investissements dans l'exploration et la production de pétrole brut.



S'exprimant lors d'une conférence de presse à la Semaine africaine de l'énergie 2024, Bruno Jean-Richard Itoua, ministre des Hydrocarbures du pays, a expliqué comment ces politiques feront avancer les projets pétroliers et gaziers, tout en étant le fer de lance d'une croissance durable.



S'appuyant sur la politique et la réforme pour attirer de nouveaux investissements dans l'exploration et la production, la RdC prévoit de lancer un nouveau cycle d'octroi de licences d'ici le premier trimestre 2025. Selon le ministre Itoua, « ce cycle mettra le Congo sur le marché ».



Il a fait remarquer qu'un travail important a déjà été réalisé par diverses entreprises de la région, préparant ainsi le terrain pour un appel d'offres fructueux. « Nous disposons d'un cadre juridique attrayant... », a ajouté Itoua, soulignant l'intention du pays de renforcer la confiance des investisseurs.



Actuellement, le Congo produit en moyenne 274 000 barils par jour (bpj). Le ministre a dévoilé des plans ambitieux visant à porter cette production à 500 000 bpj dans les trois à cinq prochaines années, grâce à des projets concrets et à une collaboration renforcée avec l'industrie.



« Notre objectif est clair : nous voulons augmenter considérablement la production en nous appuyant sur des projets concrets et réalisables », a-t-il déclaré. Les producteurs de pétrole et de gaz, nouveaux et existants, de la République du Congo se sont engagés à soutenir cet objectif et augmentent leurs investissements pour accroître la production.



Le 7 novembre, les acteurs du secteur de l'énergie Unite Oil & Gas et ARIES Energy ont créé Bomoko Energy pour acquérir et développer des actifs locaux dans le domaine des hydrocarbures. En octobre 2024, Perenco a atteint 80 000 bpj à la suite d'un investissement de 300 millions de dollars, visant à atteindre 100 000 bpj d'ici 2025 grâce au développement de nouveaux champs.



Parallèlement, Cogo, la filiale congolaise de China Oil Natural Gas Overseas, a annoncé en octobre 2024 un investissement de 150 millions de dollars pour augmenter la production dans les champs de Conkouati-Koui et Nanga III.



L'accent mis sur le développement en aval Dans le secteur en aval, la République du Congo vise à stimuler l'accès national. Alors que de nouveaux développements sont en cours, le ministre Itoua a souligné que « nous donnons d'abord la priorité à nos citoyens, puis à nos entreprises. Trop de gens n'ont toujours pas accès à une énergie fiable ».



Il a reconnu les complications liées à la vétusté des infrastructures de raffinage et a insisté sur la stratégie du gouvernement visant à moderniser les installations existantes. Actuellement, le Congo dispose d'une raffinerie de pétrole dans la ville côtière de Pointe-Noire, qui a une capacité de 1 million de tonnes par an. Cependant, elle ne traite que 600 000 tonnes par an alors que les besoins du pays sont estimés à 1,2 million de tonnes.



Pour remédier à la pénurie d'approvisionnement, le Congo est en train de mettre en service une nouvelle raffinerie. La raffinerie pétrochimique de $600 Atlantic, qui sera développée par la société chinoise Beijing Fortune Dingheng Investment, produira une gamme de produits pétroliers raffinés, notamment de l'essence automobile et d'aviation, du GPL, du diesel, des lubrifiants, du bitume et du kérosène.



« Soixante-dix pour cent des équipements sont déjà produits et nous prévoyons que la raffinerie sera opérationnelle d'ici l'année prochaine », a déclaré le ministre Itoua. Ce projet privé offrira aux investisseurs la flexibilité de décider du type de pétrole brut traité, y compris l'option d'importer du pétrole brut. « La nouvelle raffinerie contribuera d'abord à répondre aux besoins nationaux, et ce n'est qu'ensuite que nous envisagerons des possibilités d'exportation », a fait remarquer M. Itoua.



Le ministre Itoua a également souligné l'engagement du pays en faveur de la durabilité environnementale, notamment par le biais d'initiatives de capture du carbone. L'accent mis par le Congo sur la croissance industrielle durable est enraciné dans son histoire avec l'industrie du bois, et le pays vise à équilibrer cet héritage avec des pratiques environnementales modernes.



« Nous avons commencé notre développement par la sylviculture et nous nous efforçons aujourd'hui de préserver ces forêts pour les générations futures », a déclaré le ministre. Couvrant 23 millions d'hectares, soit les deux tiers du territoire national, la forêt congolaise agit comme un puits de carbone vital, absorbant environ 130 millions de tonnes de carbone par an.



Le ministre Itoua a expliqué que "c'est dans la forêt congolaise que nous avons le plus grand potentiel de capture du carbone. Il est de notre responsabilité de protéger cette ressource tout en continuant à développer nos industries.





