AFRIQUE Résolution de la crise du Pool au Congo : les notables de la Lekoumou favorables à un dialogue politique à Sibiti

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 28 Décembre 2017 modifié le 28 Décembre 2017 - 16:30

Quatre jours après, la signature de l’accord de cessez-le feu et de cessation des hostilités, les notables, sages et cadres de la Lekoumou montent au créneau. Ils proposent une rencontre à Sibiti pour la recherche des voies de sortie de crise. Ce vœu a été exprimé, au cours de leur rencontre citoyenne avec le président Denis Sassou N’Guesso, ce 27 décembre 2017, au Palais du peuple.

Après les notabilités du pool, le 3 octobre dernier, le tour est revenu à ceux du de la Lekoumou, ce 27 décembre, de s’entretenir avec le président Denis Sassou N’Guesso sur des questions de paix et de développement. Une rencontre, riche en symboles, au cours de laquelle ces notabilités sont venues exprimées leur gratitude et reconnaissance au premier congolais pour la nomination d’un des fils de leur terroir, Clément Mouamba, au poste de premier ministre, chef de gouvernement tout en lui félicitant sur sa réélection à l’issue du scrutin présidentiel du 20 mars 2016.



La délégation qui a été conduite par Alphonse Dief a fait un certain nombre de propositions portant essentiellement sur l’organisation d’une rencontre à Sibiti berceau, selon les notables, la Nouvelle République pour la recherche des voies de sortie sur la crise du Pool. Les notables ont fait aussi un plaidoyer sur la création d’un institut agronomique à Sibiti, sur la relance des activités agricoles intensives dans le département de la Lekoumou. En outre, ils se sont engagés à soutenir les actions du gouvernement dans cette période de crise économique.



Au sujet de la question du Pool, Denis Sassou N’Guesso a salué la proposition des notables de la Lekoumou. Sur cette question a dit le chef de l’Etat « le dialogue s’est déroulé dans cette salle. Aujourd’hui,a-t-il relevé," nous sommes à une autre phase de cette question… » Il n’a pas manqué de rappeler aux notables que dialogue faisait partie des valeurs fondamentales du Congo et qu’il a désigné sous le vocable de « Mbongui » et c’est ce qui justifie qu’ « il soit écrit en lettres d’or dans nos institutions », a ajouté Denis Sassou N’Guesso.



Mais avant d’aborder la question du Pool, devoir de mémoire oblige ; Denis Sassou N’Guesso a brossé le tableau sombre du département de la Lekoumou non pas pour « remuer le couteau dans la plaie » dit-il. Le président congolais s’est indigné sur les différentes épreuves traversées par le département de la Lekoumou et de préciser « C’est avec un pincement au cœur que j’ai suivi les tumultes qui se sont passés dans la Lekoumou pendant le référendum, le scrutin présidentiel et les autres consultations électorales. »



Entant que dépositaires des valeurs ancestrales, Denis Sassou N’Guesso leur a signifié que la paix dans le département de la Lekoumou reposait sur leurs " épaules " avant de marteler « C’est à vous que je demanderai des comptes. Je vous confie la mission de préserver la paix dans le département de la Lekoumou. Vous avez donné la preuve que c’est possible. »



Abordant la problématique du développement dans le département de la Lekoumou, Denis Sassou N’Guesso pense que « malgré la crise, l’agriculture sera toujours considérée par le gouvernement comme la priorité. » Tout en invitant le gouvernement à apporter son soutien aux producteurs agricoles de ce département, le chef de l’Etat a rappelé aux notables que des efforts ont été fournis pour le désenclavement de la Lekoumou. Il a cité notamment la route reliant Sibiti au chemin de fer, la grande route N1 passant par Sibiti, la route Komono-Sibiti-Bambama et Mayéyé pour que « le paysan de la Lekoumou soit à mesure de mener sa production dans les centres de consommation tels Nkayi, Dolisie, Pointe-Noire et Brazzaville. »



Denis Sassou N’Guesso a profité de cette occasion pour appeler l’ensemble des congolais à la prise de conscience. Pour lui, il n’est plus question « de passer tout notre temps à pleurer, alors que nous sommes assis sur les biens que la nature a mis à notre disposition… »





