INTERNATIONAL Résolutions de la CSW68 : faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes

Alwihda Info | Par Dr Florence Akano, journaliste indépendant et humanitaire - 25 Mars 2024



La 68ème session de la Commission de la condition de la femme (CSW68), qui s'est tenue du 11 au 22 mars 2024, a marqué un tournant dans les efforts mondiaux visant à parvenir à l'égalité des sexes et à autonomiser les femmes.

Sur le thème « Accélérer la réalisation de l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et des filles en luttant contre la pauvreté et en renforçant les institutions et le financement dans une perspective de genre », la CSW68 a présenté des discussions, des engagements et des actions solides visant à transformer le paysage mondial de l'inégalité entre les sexes.



Financement féministe et action collective

La CSW68 a mis l'accent sur l'importance du financement féministe et de l'action collective, pour aborder les droits économiques des femmes. Génération-Égalité a défendu cette cause, appelant à des solutions innovantes pour promouvoir l'égalité des sexes et faire respecter les droits des femmes. La directrice exécutive d'ONU Femmes, Sima Bahous, a souligné la nécessité de mesures audacieuses et proactives, alors que le soutien aux organisations et aux mouvements qui défendent les droits des femmes diminue.



Le rapport de responsabilité 2023 de la Coalition d'action Génération-Égalité pour la justice et les droits économiques (EJR), a mis en évidence des avancées notables dans le respect des engagements en faveur de la justice et des droits économiques. Un nombre impressionnant de 96 % de ces engagements, sont restés sur la bonne voie, ce qui dénote un fort enthousiasme pour apporter un changement transformateur. Ces vœux abordaient diverses facettes, telles que la réforme du secteur des soins, la garantie de bonnes opportunités d'emploi, l'amélioration de l'accessibilité aux ressources productives et la promotion de politiques inclusives en matière financière.



Voix et priorités des jeunes

Les jeunes leaders ont contribué à façonner les débats de la CSW68, en réfléchissant à leur vision d'éradication de la pauvreté et de la réalisation de l'égalité des sexes. Les jeunes femmes dirigeantes ont souligné l’importance de l’éducation, des groupes de base et des conseils consultatifs de jeunesse, pour provoquer un véritable changement. L’intersectionnalité, la parité des sexes dans le leadership et l’élaboration de politiques inclusives, ont été identifiées comme les principales préoccupations en matière de participation des jeunes.



Le Forum des jeunes de la CSW68 est devenu un lieu dynamique pour le plaidoyer et la participation des jeunes. Il a réuni plus de 400 jeunes leaders d'horizons divers, pour favoriser un débat significatif et des solutions concrètes afin de promouvoir l'égalité des sexes et l'éradication de la pauvreté. Les participants ont souligné la capacité des jeunes à façonner le programme d’égalité des sexes, soulignant la nécessité d’une élaboration de politiques inclusives et d’un changement transformationnel.



L'engagement de l'Union africaine

L'Union africaine a participé activement à la CSW68 en promouvant la position africaine commune sur le genre. Les délégués de haut niveau ont souligné l'importance d'accélérer les efforts en faveur de l'égalité des sexes, en particulier à la lumière de la pauvreté et des restrictions institutionnelles. La participation de l'UA a souligné l'importance de l'action collective et de la solidarité internationale pour lutter efficacement contre les disparités entre les sexes.



Initiatives et engagements nationaux

De nombreux pays ont démontré leur engagement et leurs initiatives visant à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Le Nigeria a souligné ses efforts visant à renforcer les institutions et à augmenter les fonds, pour l'équité entre les sexes, en mettant l'accent sur les activités qui soutiennent les femmes entrepreneurs, améliorent l'efficacité agricole et mettent en œuvre des mesures de protection sociale.



Malgré les contraintes économiques, le Tchad s’est fermement engagé à faire progresser l’égalité des sexes. Le gouvernement a dévoilé des initiatives stratégiques visant à promouvoir l'autonomisation sociale et économique des femmes, à développer la créativité et l'entrepreneuriat chez les filles et les femmes et à améliorer la production agricole.



Un plan solide pour mettre fin à la pauvreté des femmes

La CSW68 s'est conclue par des promesses fermes de la part des États membres de l'ONU d'améliorer les fonds et les institutions pour mettre fin à la pauvreté des femmes et des filles. Les conclusions concertées ont souligné le besoin crucial de ressources supplémentaires, de politiques économiques et sociales sensibles au genre et d'un soutien plus fort aux groupes de femmes. La séance a souligné la nécessité d'une collaboration et d'une solidarité internationales pour parvenir au développement durable et à l'égalité des sexes.



Regard vers l’avenir : la CSW69 et au-delà

En attendant mars 2025, lorsque la CSW69 aura lieu, l’on peut compter sur une nouvelle occasion de tirer parti des succès et des engagements antérieurs, tout en renouvelant notre obligation mondiale de créer une société inclusive qui permette à toutes les filles et à toutes les femmes de survivre et de s’épanouir.



Dans l’ensemble, la CSW68 a joué un rôle crucial en stimulant une action concertée et une croissance révolutionnaire, en réunissant un éventail de parties prenantes de différents horizons, pour accélérer les progrès vers l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. Les conclusions de la CSW68 servent de cadre pour les initiatives futures soulignées par des pratiques d'élaboration de politiques inclusives, un engagement auprès des jeunes et une collaboration conjointe entre les pays pour faire progresser les droits et le bien-être des femmes de manière universelle.









