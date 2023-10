Résultats du 3e trimestre 2023 : TotalEnergies démontre une nouvelle fois la pertinence de sa stratégie

Avec une production proche de 2,5 Mbep/, les activités Oil & Gas affichent une croissance de production de 5% sur un an, grâce au démarrage de plusieurs projets pétroliers au Brésil (Mero 1), Nigéria (lkike) et Irak (Ratawi), gaziers en Oman (Bloc 10) et Azerbaïdjan (Absheron). Au cours de ce trimestre la confirmation des succès d'exploration au Suriname et en Namibie ont ouvert la voie à de nouveaux développements qui contribueront à la croissance future.



Selon l’entreprise, « l'Exploration-Production génère un résultat opérationnel net ajusté et un cash-flow en hausse de 0,8 G$ sur le trimestre pour atteindre respectivement 3,1 G$ et 5,2 G$ et le secteur Integrated LNG confirme la solidité de son portefeuille mondial intégré avec un résultat opérationnel net ajusté de 1,3 G$ et un cash-flow de 1,6 G$ ».



Elle ajoute que l’aval réalise un résultat opérationnel net ajusté en croissance sur le trimestre à 1,8 G$ et un cash-flow de 2,2 G$ grâce à une bonne disponibilité des capacités de raffinage européen.