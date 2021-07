AFRIQUE Retard de croissance des enfants en Afrique : un impact considérable sur le développement

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 15 Juillet 2021

La Banque africaine de développement et ses partenaires renouvellent leur engagement à mettre fin au retard de croissance des enfants en Afrique.

Appelant à l'unité et à l'action pour accélérer les objectifs de nutrition dans le contexte de la pandémie mondiale de Covid-19, des représentants de la Banque africaine de développement, de la Fondation Aliko Dangote et de Big Win Philanthropy ont renouvelé leur engagement à mettre fin au retard de croissance des enfants et aux autres formes de malnutrition par le biais du partenariat Banking on Nutrition.



Les partenaires se sont réunis lors d'une table ronde de haut niveau organisée par la Banque africaine de développement le 8 juillet. Ils ont partagé les leçons apprises, les expériences et les réalisations du partenariat Banking on Nutrition depuis sa création il y a cinq ans. Ils ont également discuté de sa mise en œuvre au sein de la Banque africaine de développement et de son plan d'action multisectoriel pour la nutrition, ainsi que des mesures visant à encourager d'autres organisations et banques de développement à intégrer la nutrition dans leurs portefeuilles.



"La Banque poursuit sans relâche des objectifs audacieux pour libérer le potentiel humain et économique de l'Afrique. Notre objectif est d'inciter d'autres acteurs à reconnaître la nutrition comme un élément central de ce programme ", a déclaré le Dr Beth Dunford, vice-présidente du complexe de développement agricole, humain et social de la Banque africaine de développement dans son discours d'ouverture. "Nous avons besoin d'une action urgente de la part de tous les secteurs pour relever et renouveler l'engagement envers la nutrition afin d'aider à accélérer le rétablissement de la pandémie de COVID-19 et d'accélérer la réalisation des objectifs de nutrition", a-t-elle ajouté.



D'autres interventions au cours du programme ont été faites par Kesete Admasu, PDG de Big Win Philanthropy, Zouera Youssoufou, PDG de la Fondation Aliko Dangote, Joel Spicer, PDG de Nutrition International et Martin Fregene et Chanda Osward, directeurs de la Banque africaine de développement.



Chaque intervenant a réaffirmé son engagement envers le Partenariat et sa volonté d'aider les pays à mettre fin au retard de croissance des enfants sur le continent.



La malnutrition continue de priver des générations d'Africains de la possibilité de développer tout leur potentiel physique et cognitif, ce qui a un impact considérable sur la santé et le développement économique. Le partenariat Banking on Nutrition vise à générer une croissance économique à long terme pour l'Afrique en investissant dans les "infrastructures de la matière grise". En 2020, 61,4 millions d'enfants africains ont été enregistrés comme souffrant d'un retard de croissance, l'Afrique étant la seule région où le nombre d'enfants souffrant d'un retard de croissance a augmenté et 40 % de tous les enfants souffrant d'un retard de croissance dans le monde vivent sur le continent africain.



Le partenariat Banking on Nutrition est un excellent exemple du leadership africain en matière de santé et de nutrition. "Lorsque nous avons une réussite concrète basée sur un partenariat, il est important de la mettre en valeur", a déclaré M. Youssoufou.



"L'intérêt du partenariat est de nous rassembler et d'examiner comment incorporer la nutrition de manière plus délibérée dans le cadre d'un mur de protection complet de l'immunité entourant les personnes de l'intérieur et de l'extérieur", a déclaré M. Spicer.



Le Partenariat a démontré son efficacité grâce à de nombreuses initiatives et programmes tels que le soutien à la déclaration de Seqota en Éthiopie - un engagement à mettre fin au retard de croissance chez les enfants de moins de deux ans d'ici 2030. La Banque africaine de développement a approuvé un financement de 48 millions de dollars pour le projet MASReP (Multi-Sectoral Approach for Stunting Reduction Project) du gouvernement éthiopien.



Parmi les résultats positifs du partenariat Banking on Nutrition, citons l'intégration de la nutrition dans 18 % des projets de la Banque africaine de développement, 21 % des interventions de projet mettant l'accent sur les femmes et les enfants. La Banque a également dépassé ses objectifs 2025 de 15 % et 10 % d'investissements intelligents en matière de nutrition dans les secteurs WASH et de la protection sociale respectivement.



Dans sa prochaine phase, le partenariat Banking on Nutrition donnera la priorité à 10 pays en utilisant l'indice d'investissement dans les infrastructures Grey Matter de la Banque africaine de développement, un critère basé sur le classement des pays en fonction de leur charge de retard de croissance et de leur marge d'emprunt. Ces pays sont le Nigeria, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, la Tanzanie, le Soudan, Madagascar, le Kenya, le Burundi, le Mali et le Burkina Faso.



"Il faudra une main-d'œuvre saine et qualifiée pour mettre l'Afrique sur la voie de la reprise après le COVID-19 et, surtout, pour faire bouger l'aiguille de la transformation du continent et de la qualité de vie de ses habitants", a déclaré Martha Phiri, directrice du département Capital humain, jeunesse et compétences.



Lancé en 2018, le Plan d'action multisectoriel pour la nutrition 2018-2025 est un plan ambitieux visant à mobiliser des ressources financières supplémentaires grâce à des investissements intelligents en matière de nutrition dans des secteurs tels que la santé, l'agriculture, l'eau, l'assainissement et l'hygiène, la protection sociale et l'éducation, afin de soutenir une réduction de 40 % des retards de croissance sur le continent d'ici 2025.





