Retour à l'apaisement : l’ambassadeur du Tchad au Cameroun autorisé à reprendre son poste

Dans un communiqué de presse émis par le Ministère des Affaires Étrangères, des Tchadiens de l'Étranger et de la Coopération Internationale, une résolution a été annoncée concernant les différends entre le Tchad et le Cameroun relatifs au transit du pétrole tchadien par le territoire camerounais.



Suite à une Note Verbale N° 046 datée du 24 avril 2023, l'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Tchad à Yaoundé, Djidda Moussa Outhman, a été rappelé par le gouvernement tchadien pour consultation, en raison d'un désaccord sur la question du pétrole transitant par le Cameroun.



Cependant, malgré cette situation, les gouvernements du Tchad et du Cameroun ont maintenu des échanges au plus haut niveau afin de résoudre les divergences d'interprétation des faits.



La preuve de cet engagement a été apportée par l'envoi d'un Envoyé spécial à N'Djaména le 26 avril 2023. Cette mission a été confiée à Monsieur Ferdinand Ngoh Ngoh, Ministre d'État et Secrétaire Général de la Présidence de la République, qui a été reçu par le Président de la République du Tchad, le Général Mahamat Idriss Deby Itno.



Par la suite, le Ministre d'État, Secrétaire Général de la Présidence de la République du Tchad, Monsieur Gali Ngothé Gatta, s'est rendu à Yaoundé pour poursuivre les discussions. Ce déplacement a permis de dissiper de nombreuses incompréhensions.



Grâce à ces efforts de rapprochement, les tensions ont été apaisées, et la relation de coopération entre les deux pays a été renforcée. Cette relation est décrite comme étant excellente, fraternelle et séculaire.



Dans cette optique, le gouvernement tchadien a pris la décision de rappeler l'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Djidda Moussa Outhman, afin qu'il reprenne ses fonctions à Yaoundé à partir du 7 juin 2023.