Retour du contingent Tchadien de la MINUSMA : fin d'une mission noble au Mali

Le président Deby a rendu hommage à l'engagement, au dévouement et au sens du devoir des soldats tchadiens, soulignant leur contribution majeure dans l'aide apportée à la République sœur du Mali pour retrouver la paix, la stabilité et l'intégrité territoriale. Cette mission a été cruciale dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel.



Il a également exprimé sa profonde reconnaissance envers tous les soldats tchadiens pour leur sacrifice, affirmant qu'ils ont tout donné par devoir et solidarité. Le président Deby a spécialement rendu hommage à la mémoire des soldats tombés au Mali, reconnaissant que ces lourds sacrifices ont été portés au nom de valeurs importantes telles que la paix, la fraternité, l'humanité et la solidarité africaine.



Le retour de ces soldats symbolise non seulement la fin d'une étape importante de l'engagement du Tchad contre le terrorisme dans le Sahel, mais aussi la poursuite de l'engagement du pays en faveur de la stabilité régionale et de la coopération africaine.