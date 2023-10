Retrait de la Minusma du Mali : Les troupes tchadiennes sont arrivées à Gao dimanche

« Arrivée hier (dimanche 29 octobre 2023, Ndlr) à Gao du convoi de casques bleus tchadiens qui ont quitté Tessalit et Aguelhok les 21 et 23 octobre » 2023, a annoncé ce lundi 30 octobre, la Mission de l’OUN Mali.



« Ils ont parcouru des centaines de km dans des conditions dangereuses. Nous saluons leur résilience & les efforts déployés en 10 ans de présence dans ces 2 localités », a souligné la Mission.



Dans le cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), les Tchadiens se sont 'efforcés quotidiennement de sauver des vies dans l'une des opérations de maintien de la paix les plus dangereuses au monde. Quarante-sept Tchadiens ont été tués au Mali ces dernières années selon l’ONU.



Les troupes tchadiennes au Mali protégeaient les convois dans les régions les plus dangereuses contrôlées par des groupes terroristes.



Le Tchad est l'un des 20 plus grands contributeurs de personnel en uniforme aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, avec plus de 1.400 soldats et policiers déployés dans trois missions à travers le monde : Mali, République démocratique du Congo et Haïti. Sur la photo, un soldat de la paix tchadien en patrouille dans le nord du Mali.