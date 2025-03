Réunion avec l'Agence danoise pour le développement international et les consulats du Nigeria et du Tchad à Niamey

Points Saillants des Discussions

Retour Volontaire et Réintégration : Les participants ont discuté des meilleures pratiques pour faciliter le retour des migrants dans leur pays d'origine et les stratégies nécessaires pour assurer leur réintégration efficace dans les communautés locales.

Coopération Diplomatique : La réunion a permis d'explorer les opportunités de collaboration entre le Danemark, le Nigeria et le Tchad, en mettant en avant l'importance d'une approche collective pour aborder les questions de migration dans la région.

Solutions Durables : Les discussions ont également porté sur la nécessité de mettre en place des solutions durables qui répondent aux causes profondes de la migration, ainsi qu'à la protection des droits des migrants tout au long de leur parcours.

Cette réunion témoigne de l'engagement des pays participants à travailler ensemble pour trouver des solutions aux enjeux migratoires, en favorisant la coopération multi-niveaux et en alignant les stratégies entre les différents acteurs concernés. La collaboration renforcée entre les gouvernements et les organisations internationales est essentielle pour améliorer les conditions de vie des migrants et promouvoir un développement durable dans la région.