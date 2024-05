Réunion de haut niveau pour discuter de l'urgence alimentaire et nutritionnelle au Tchad

Cette réunion de haut niveau a réuni des représentants de divers ministères et agences gouvernementales, ainsi que des responsables de la Banque mondiale et d'autres partenaires internationaux. Les discussions ont porté sur les défis immédiats auxquels le Tchad est confronté en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que sur les stratégies les plus efficaces pour utiliser les fonds alloués pour apporter une aide aux populations touchées.



Le Tchad fait face à une grave crise alimentaire et nutritionnelle due à une combinaison de facteurs, notamment la sécheresse, les conflits et les infestations de criquets pèlerins. Selon les estimations, plus de 5 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence, et près de 1,5 million d'enfants souffrent de malnutrition aiguë.



L'enveloppe de 60 millions de dollars de la Banque mondiale contribuera à fournir une aide alimentaire et nutritionnelle vitale aux populations touchées, ainsi qu'à soutenir les efforts de relèvement à long terme. Les fonds seront utilisés pour financer une variété d'activités, notamment des distributions de nourriture et de compléments nutritionnels, cash transfers, soutien à la production agricole et pastorale et la réhabilitation des infrastructures hydrauliques.



La réunion de la Banque mondiale a été une étape importante pour mobiliser les ressources et les efforts nécessaires pour faire face à la crise alimentaire et nutritionnelle au Tchad. Les participants ont réaffirmé leur engagement à travailler ensemble pour fournir une aide d'urgence aux populations touchées et pour renforcer la résilience du pays face aux chocs futurs.