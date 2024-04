INTERNATIONAL Réunions de printemps : le président de la Banque mondiale donne le coup d'envoi des débats

Alwihda Info | Par Dr Florence Akano, journaliste indépendant et humanitaire - 18 Avril 2024



Les principales journées des réunions de printemps 2024 du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale (GBM) se tiendront du 17 au 19 avril, accompagnées de réunions auxiliaires du lundi 15 avril au samedi 20 avril. A cette occasion, le président de la Banque mondiale, lui-même, a donné le coup d'envoi de l'événement.



Ces réunions rassemblent un large éventail de participants, notamment des banquiers centraux, des ministres, des dirigeants du secteur privé, des représentants de la société civile, des leaders de la jeunesse et des universitaires. L’objectif primordial est de discuter et de concevoir des stratégies pour relever les défis mondiaux les plus urgents et favoriser la croissance, l’équité et la prospérité dans le monde.



Discours d'ouverture du président de la Banque mondiale, Ajay Banga

Le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, a ouvert les réunions avec un discours passionné, préenregistré, soulignant la nécessité cruciale d'une évolution continue au sein de la Banque mondiale.



Il a relevé que cela passe par la recherche d’une plus grande échelle, et d’un plus grand impact, tout en soulignant à quel point les différents défis mondiaux sont liés, notamment le changement climatique, la viabilité de la dette, les problèmes de sécurité alimentaire, la fragilité et les pandémies.



L’objectif principal de leur plan de développement réside dans la création de communautés sans pauvreté, sur une planète écologiquement viable, tout en reconnaissant que des mesures multiformes doivent être envisagées pour parvenir à une croissance durable.



Selon Ajay Banga, trois facteurs principaux déterminent le programme d'évolution : reconnaître des ressources limitées qui nécessitent des investissements substantiels, donner la priorité à une action rapide sur les problèmes mondiaux critiques, et se préparer aux défis de demain.



Il a souligné le rôle vital du G20 pour faire avancer ce mouvement en offrant un cadre permettant d'améliorer la rapidité, la simplicité des processus et l'engagement avec les partenaires et le secteur privé dans le cadre des initiatives du Groupe de la Banque mondiale.



Réalisations et orientations futures

Le président de la Banque mondiale a décrit les progrès considérables réalisés dans l'exécution du plan du G20, qui comprend l'accélération des approbations de projets, pour une efficacité et une rapidité accrues.



L'accent a été mis sur la simplification des procédures et le renforcement de la coopération avec les entités gouvernementales et le secteur privé. Une entreprise remarquable consiste à consolider la représentation des pays au sein du Groupe de la Banque mondiale, afin de rationaliser l’accessibilité financière, ainsi que les opportunités d’expertise.



Afin d'améliorer la stabilité financière de la Banque, sans compromettre sa notation AAA, des mesures ont été prises pour améliorer l'adéquation des fonds propres. Ces mesures comprennent la simplification du financement concessionnel via l’IDA, en mettant l’accent sur le soutien aux pays à faible revenu, démontrant ainsi l’engagement en faveur d’un développement inclusif.



De plus, la collaboration entre organisations multilatérales de développement et l’établissement de partenariats bilatéraux soulignent l’importance des efforts collectifs pour relever les défis mondiaux. Pour reconnaître les contraintes du financement public, la Banque mondiale a intensifié ses efforts pour générer des investissements du secteur privé en lançant des programmes tels que le Private Sector Investment Lab.



En outre, l’accent est de nouveau mis sur la sensibilisation et l’évaluation des résultats afin d’augmenter l’efficacité des interventions de développement.



Responsabilité et efficacité

Au cœur de la stratégie d’évolution se trouve un engagement envers la responsabilité et la productivité. La mise en œuvre d'un outil organisationnel innovant qui priorise les résultats tangibles et les preuves authentiques agit comme un système de navigation pour évaluer les progrès tout en conservant une clarté totale.



Les améliorations apportées à la planification commerciale et aux procédures de financement visent à rationaliser la distribution des ressources, avec une efficacité opérationnelle accrue. Les réunions de printemps 2024 du FMI et du Groupe de la Banque mondiale gagnent certainement du terrain, avec une énergie indubitable.



Alors que les projets avant-gardistes du président de la Banque mondiale, Ajay Banga, constituent une base sur laquelle s'appuyer, cette occasion déborde de détermination pour le progrès. L’objectif est que ces conversations productives débouchent sur des solutions pratiques et des approches économiques inventives susceptibles de transformer véritablement notre monde.







