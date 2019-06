Réunions des Organes Statutaires pour les Villes et les Gouvernements Locaux Africains (CGLU Africa) & Conference Internationale : Villes Africaines : Moteurs du Developpement Durable - Le Caire, Hôtel Conrad, 17-20 Juin 2019

CGLU Afrique (www.UCLGA.org), qui représente et défend les intérêts des villes et des collectivités locales de toute l’Afrique sur la scène internationale, a inauguré son nouveau bureau régional pour l’Afrique du Nord, où elle a tenu sa première réunion statutaire et sa 20ème session du Comité exécutif, à l’invitation de Ministère du Développement local de la République arabe d'Égypte, du 17 au 20 juin 2019 à l'hôtel Conrad au Caire, en Égypte.

Dans le cadre de cette réunion statutaire de CGLU-Afrique, une conférence internationale fut également organisée sous le Haut Patronage du Président de la République arabe d'Égypte, SEM Abdel Fattah al-Sissi, sur le thème: « Villes africaines: moteurs du Développement Durable » en collaboration avec le Ministère égyptien du Développement local, ONU-Habitat, et l’Union européenne.

Le Premier ministre égyptien, M. Mostafa Madbouli, a officiellement inauguré cette conférence. Un grand nombre de ministres du gouvernement égyptien, dont des membres du Bureau du Comité technique spécialisé de l'Union africaine (CTS -8), ont assisté à la conférence, y compris des ministres africains de la Fonction publique, du Développement urbain et de l’Habitat, de la Décentralisation et des Collectivités Locales, membres du Comité exécutif de CGLU.

Les discussions au cours de la conférence ont mis en évidence les défis et les opportunités rencontrés par les villes africaines, les moyens d'accroître leur efficacité, ainsi que la manière d'optimiser les ressources pour la réalisation du développement durable dans ses trois dimensions: économique, sociale et environnementale. Dans les remarques de clôture de Son Excellence le Major Général Mahmoud Shaarawy, Ministre du Développement local de la République arabe d'Égypte, a déclaré: «J'aimerais souligner que nous avons l'intention de transformer cette conférence en une conférence annuelle organisée par le Caire» afin de donner suite aux recommandations visant à encourager le dialogue panafricain qui renforce l'intégration et la coopération entre les pays africains pour parvenir à un développement local global répondant aux aspirations de ses communautés.

La réunion statutaire a été officiellement inaugurée par le ministre égyptien du Développement local, le Major Général Mahmoud Shaarawy, en présence du général Khaled Abdel Aal, Gouverneur du Gouvernorat du Caire, et de M. Mohamed Boudra, Vice-président de CGLU Afrique pour la région Afrique du Nord. Lors de l'ouverture de cette 20ème session du Comité exécutif de CGLU Afrique, les membres furent également chaleureusement accueillis par le Maire de Libreville nouvellement élu, M. Léandre Nzue, en sa qualité de nouveau Président de CGLU Afrique pour la période 2019-2021.

L'objectif de la réunion statutaire était de présenter le nouveau Président de CGLU Afrique, M. Léandre Nzue, maire nouvellement élu de Libreville, après que l'ancienne Présidente de CGLU Afrique et Maire de Libreville, Mme Rose Christiane Ossouka Raponda, ait été nommée ministre du Gouvernement gabonais; et de nommer en tant que nouvelle présidente du Réseau des femmes africaines élues locales, REFELA, Mme Dao Macoura, Maire de Foumbolo en Côte d'Ivoire, à la suite de la nomination ministérielle de l'ancienne Présidente du REFELA et Maire de Bangangé, Mme Célestine KETCHA, Ministre de l’Habitat et du Développement urbain de la République du Cameroun.

Les priorités stratégiques de l'organisation en 2019 ont également été discutées, notamment les dispositions relatives au sommet Africités 2021 qui sera accueilli par le comté de Kisumu au Kenya; la création de l'Agence territoriale africaine, une institution financière conçue pour lever des fonds sur les marchés financiers afin de les orienter vers des investissements dans les villes et les territoires africains; le programme des Capitales Africaines de la Culture, qui se déroulera pour la première fois à Marrakech en 2020/2021; et enfin l’étroite collaboration avec l’initiative « Door of Our Return », lancée par les Afro-Descendants des États-Unis à l’occasion de la célébration de l’Année du Retour en 2019, marquant le 400ème anniversaire du premier groupe documenté d’Africains ayant fait l’objet de la traite transatlantique des esclaves en direction des Amériques en 1619. Des dirigeants clés représentant le clergé, les collectivités locales, des villes, des entreprises, des diplomates et d'autres acteurs de la communauté travaillent ensemble pour revenir en Afrique du 11 au 12 novembre et du 25 au 26 novembre 2019 dans des pays clés de l'Afrique de l'Ouest afin de se reconnecter et d'explorer les opportunités d'investissement, et CGLU L'Afrique travaillera en étroite collaboration avec eux pour les mettre en contact avec les villes et les dirigeants des collectivités locales au Sénégal, au Ghana et au Nigéria.

Contact du Presse :

Gaëlle Yomi

Tél. : +212 610 56 71 45

Courriel : gyomi@uclga.org

Web : www.UCLGA.org

A Propos de CGLU Afrique :

Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) (www.UCLGA.org) est l’organisation faîtière des gouvernements locaux africains. Le congrès fondateur s’est tenu à Tshwane (Afrique du Sud) en mai 2005. CGLG Afrique a son siège à Rabat, au Maroc, depuis janvier 2008.

L'organisation représente 49 associations nationales de gouvernements locaux et infranationaux, et 2 000 administrations infranationales et municipales comptant plus de 100 000 habitants de toutes les régions d'Afrique. Elle est la voix de plus de 350 millions de citoyens africains et possède des bureaux régionaux sur tout le continent. Pour CGLG Afrique en bref, visiter www.UCLGA.org

La vision de CGLU-Afrique est de «Construire l'unité africaine et stimuler le développement à la base».

Pour concrétiser cette vision, l’Enoncé de mission de CGLU Afrique expose ses principaux objectifs:

• unir les collectivités locales africaines; les placer dans le contexte du développement politique et économique continental et mondial et les représenter dans tous les forums pertinents ;

• S'efforcer de mettre en place une gouvernance locale en tant que sphère distincte du gouvernement, qui œuvre en soutien aux sphères de gouvernement nationales et autres sphères de gouvernement en Afrique ;

• Veiller à ce que les collectivités territoriales soient des parties prenantes fiables travaillant en partenariat avec les autres acteurs afin de mettre en œuvre les agendas nationaux, régionaux, continentaux et mondiaux ;

• Promouvoir la démocratie, l'égalité et le respect des droits humains aux niveaux des collectivités territoriales ;

• Soutenir le partage du capital humain et intellectuel ainsi que d'autres ressources entre les collectivités territoriales en Afrique.

• Habiliter les gouvernements locaux par la recherche, la formation et le développement des capacités ;

• Poursuivre le développement durable en partenariat avec des institutions, des structures et des programmes de la même mission.

Objectifs :

Pour mettre en œuvre sa vision et ses missions, CGLU-Afrique a adopté une stratégie de perspective à long terme sur 15 ans couvrant la période 2008-2021, également connue sous le nom de Programme de gouvernance, de plaidoyer et de développement décentralisé pour l'Afrique (GADDEPA). GADDEPA expose les objectifs de l'organisation et la manière dont elle vise à mener à bien ses missions, ainsi que les activités autour des trois piliers prioritaires: Pilier 1: développement institutionnel de CGLU Afrique; Pilier 2: plaidoyer et lobbying; 3. Renforcement des capacités et gestion des connaissances.

Source : https://uclga.africa-newsroom.com/press/meetings-o...