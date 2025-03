INTERNATIONAL Réussite : l'indice Henley Opportunity Index révèle l'impact de l'éducation et de la citoyenneté mondiale

Alwihda Info | Par PRNEWS - 4 Mars 2025



Henley & Partners a publié l'édition 2025 de son pionnier Henley Opportunity Index, consolidant ainsi sa réputation d'outil d'analyse comparative de premier plan permettant d'évaluer comment l'éducation de haut niveau, associée à un meilleur accès mondial, façonne la réussite future.

L'indice, qui en est à sa deuxième année d'existence, évalue comment la combinaison d'une éducation de haut niveau et de droits de résidence et de citoyenneté supplémentaires fondés sur l'investissement crée des opportunités significatives pour la prochaine génération, en développant leurs réseaux mondiaux, en maximisant leurs perspectives de carrière, leur potentiel de revenus et leur mobilité économique pour une plus grande réussite et une plus grande prospérité tout au long de leur vie.



Comme le souligne Tess Wilkinson, directrice de Henley & Partners Education, une éducation de premier ordre ne suffit plus à garantir le succès sur un marché du travail mondial de plus en plus compétitif.



« Si les études confirment que les diplômés de l'enseignement supérieur gagnent environ 50 % de plus que ceux qui n'ont fait que des études secondaires, les recherches révèlent également que plus des deux tiers des disparités de revenus dans le monde sont déterminés par le pays dans lequel l'individu vit et travaille. Les barrières aux opportunités étant souvent dictées par les limites de notre citoyenneté, l'indice présente des arguments convaincants en faveur de la migration d'investissement en tant que stratégie de changement pour les familles qui cherchent à transcender les contraintes de la « loterie du droit de naissance ».



Augmenter les chances de réussite

Le Henley Opportunity Index est la première étude de ce type à quantifier les avantages de la combinaison d'une éducation de qualité avec des droits de résidence ou de citoyenneté élargis, en évaluant les programmes de migration d'investissement disponibles dans le monde entier sur la base de six facteurs clés - éducation de qualité, perspectives d'emploi, potentiel de gain, avancement de carrière, mobilité économique et qualité de vie.



La Suisse, qui offre une option d'investissement développée par Henley & Partners qui combine la résidence privée avec les dispositions fiscales du forfait suisse, est en tête du classement avec un score total de 84%. Singapour, la plaque tournante de la richesse en Asie, avec son Global Investor Program, suit avec un score d'opportunité de 79 %, et les États-Unis, avec leur EB-5 Immigrant Investor Program et le nouveau visa « carte d'or » proposé, ne sont pas loin derrière avec 78 %.



L'Australie, qui a récemment lancé un nouveau visa national d'innovation, arrive en deuxième position avec 76 %, devant le Canada, qui offre un programme populaire de visa Start-Up pour les entrepreneurs et obtient 73 %, complétant ainsi le Top 5. Le Royaume-Uni, avec son visa de fondateur innovateur, obtient un score d'opportunité de 70 % lorsqu'il s'agit de fournir un avantage stratégique à ses citoyens et résidents, et les Émirats arabes unis, qui ont de nombreuses catégories de bénéficiaires pour leur visa de résidence dorée, obtiennent 67 %.



L'Autriche, qui exige une contribution substantielle à son économie pour obtenir la citoyenneté, et la Nouvelle-Zélande, qui a récemment assoupli les règles de son Active Investor Plus Visa Program pour encourager les investisseurs, obtiennent chacune 65 %, suivies de près par l'Italie, qui offre également un Investor Visa et obtient 64 % sur l'indice d'opportunité Henley.



Débloquer l'avantage cumulatif

La fonction comparative du site Henley Opportunity Index met en évidence l'impact profond de la migration stratégique des investissements sur l'amélioration des perspectives d'avenir des familles dans le monde entier. Par exemple, une famille vietnamienne dont le score d'opportunité n'est que de 29 % dans son pays d'origine pourrait faire passer le potentiel de réussite de sa prochaine génération à 78 % en obtenant la résidence aux États-Unis par le biais du programme EB-5 (Immigrant Investor Program).



De même, une famille indienne avec un score de 37 % peut augmenter son avantage à 84 % en s'installant en Suisse via le programme de résidence suisse. Selon Wilkinson, « en obtenant des droits stratégiques de résidence ou de citoyenneté, les individus ont accès à des économies dynamiques, à des industries à forte croissance et à des perspectives de carrière inégalées - ce qui prouve que dans le monde d'aujourd'hui, l'endroit où vous vivez compte autant que ce que vous apprenez ».





Dans la même rubrique : < > États-Unis : un juge fédéral ordonne de témoigner dans l’affaire sur la refonte du gouvernement Libye : Emmanuel Macron et Khalifa Haftar, un entretien discret aux enjeux stratégiques USA - Tensions à la Maison Blanche : Confrontation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)