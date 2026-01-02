Réveillon d’armes 2025 : Denis Sassou-N'Guesso place 2026 sous le sceau du « renforcement des unités de combat »











Le président congolais a donné de nouvelles orientations aux forces armées nationales pour la nouvelle année 2026. Denis Sassou N’Guesso s’exprimait à l’occasion du réveillon d’armes, le 31 décembre 2025.

La tradition a été respectée en cette fin d’année 2025. Les officiers généraux, sous-officiers et hommes des rangs des forces de défense et de sécurité nationales ont communié avec le chef suprême des armées, le 31 décembre 2025 comme chaque année, à travers le réveillon d’armes. La cérémonie qui s’est déroulée dans l’après-midi, dans l’enceinte du ministère de la défense a donné lieu à deux interventions : le rapport bilanciel du chef d’Etat major général, le général de division Guy Blanchard Okoï et les orientations du président de la République à la force publique pour l’année 2026.



En sa qualité de chef suprême des armées, Denis Sassou-N’Guesso a salué la mise en œuvre complète de ses orientations données en 2024, tout en relevant le caractère difficile du contexte. « Je constate que la force publique, en union avec le peuple, a fait preuve de résilience comme nous l’avons observé auprès du peuple qui a fait également preuve de résilience », a reconnu le chef de l’Etat.



Pour lui, les efforts « ont été consentis cette année [2025] pour que nous gardions la tête hors de l’eau. Les directives données, l’année dernière, ont été exécutées avec maestria. », a déclaré le chef suprême des armées. Saluant l’engagement de la force publique pour avoir participé à des opérations extérieures, Denis Sassou N’Guesso a rendu hommage aux éléments de la force publique qui ont péri, l’arme à la main, lors des opérations de maintien de la paix en Afrique, avant de partager sa compassion avec familles éprouvées.



Rassurant les forces de défense et de sécurité de l’appui du gouvernement, le président de la République a relevé que 2026 est une année électorale. « L’année 2026 connaîtra une élection présidentielle dans le pays. La force publique et le gouvernement feront en sorte que cette échéance électorale majeure se déroule dans la paix, la sécurité, la transparence et l’unité de notre peuple. », a martelé Denis Sassou-N’Guesso. Il s’agira, selon lui de de renforcer la qualité de défense de certaines unités de combat.



Reconnaissant le travail abattu par la force publique en 2025, le chef suprême des armées a salué le succès retentissant enregistré dans la mise œuvre des directives qu’il avait données en 2024 dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme. « L’année dernière, la directive de mettre fin à l’activité du grand banditisme a été exécutée convenablement par la force publique. Les témoignages du peuple profond ont salué cette opération. Des émissions du soir ont été interrompues à la radio et à la télévision parce que les bandits armés occupaient la rue », a déclaré le chef de l’état congolais.



D’un ton sévère, Denis Sassou-N’Guesso a assuré qu’il ne sera plus permis que les éléments hors la loi perturbent la paix et la quiétude des Congolais comme il a été constaté les années passées. « Ce sera ainsi pour toute l’année 2026 et au-delà », a-t-il ajouté, avant de renchérir : « C’est ainsi que notre peuple pourra se mobiliser dans l’effort de construction ».



Denis Sassou N’Guesso qui a appelé les pays amis à continuer à soutenir la force publique pour le maintien de la paix et de la sécurité au Congo a clos son propos en adressant ses vœux de progrès et de bonheur à l’ensemble de la force publique. Il a invité les hommes en uniforme à un élan gigantesque pour le développement de l’agriculture.





