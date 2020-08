Rolake Akinkugbe-Filani rejoint le Conseil consultatif de la Chambre africaine de l’énergie

Rolake Akinkugbe-Filani, éminente spécialiste africaine de l'énergie et de la finance, a rejoint le Conseil consultatif de la Chambre africaine de l'énergie (www.EnergyChamber.org) pour 2020 et 2021. Rolake conseillera et soutiendra la Chambre africaine de l'énergie au sein de ses Comités d'investissement et de transition énergétique.

Actuellement directrice générale d'EnergyInc Advisors et conseillère principale pour l'Afrique pour le Fonds d'investissement danois (IFU), Rolake apporte des années d'expérience dans la fourniture de services de conseil financier et stratégique au secteur public et privé dans les domaines du pétrole, du gaz et de l'électricité. Elle a bâti une expérience en aidant à financer, à investir et à développer avec succès des entreprises dans le secteur énergétique africain.

« Rolake a une expérience essentielle dans le financement et l'expansion des entreprises de gaz et d'énergie renouvelable, ce dont notre continent a besoin actuellement », a déclaré Nj Ayuk, président de la Chambre africaine de l'énergie. « Elle représente la prochaine génération de femmes d’affaires africaines qui jouent un rôle critique dans le développement de notre industrie. »

Rolake siège également au Conseil consultatif mondial de la société canadienne de capital-investissement Stonechair Capital, la conseillant sur son #EnergyAfrica Fund. Elle était auparavant responsable de l’énergie et des ressources naturelles pour FBN Capital et FBNQuest Merchant Bank, le plus ancien groupe de services financiers du Nigéria, où elle a aidé des sociétés d’énergie et de pétrole et de gaz à lever de la dette et des fonds propres. De 2017 à 19, elle a également été membre du groupe consultatif économique du secteur privé au bureau du vice-président du Nigéria, travaillant en étroite collaboration avec le conseiller économique en chef du président sur un éventail de questions de politique de développement national.

Pour sa contribution significative à la croissance de l'Afrique, Rolake a été reconnue dans le MIPAD Top 100 des Nations Unies (personnes les plus influentes d'ascendance africaine) de moins de 40 ans, dans la classe affaires et entrepreneuriat de 2018, et a été répertoriée dans les 2017, 2018 et 2019. Top 200 des jeunes leaders économiques de moins de 40 ans en Afrique de l'Institut Choiseul (France).

Rolake est titulaire d'un BSc et d'un MSc de la London School of Economics (LSE) et d'un MBA exécutif mondial de TRIUM.

