Romuald Dzomo Nkongo : « La foire du manioc aura lieu au Cameroun en pleine rentrée scolaire »

Monsieur le délégué général, pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre association ?

Notre association, qui tire son existence sur la loi française de 1901, est née à Sciences Po de Paris (France), en novembre 2001, quand j’y étais étudiant. Elle agit depuis une vingtaine d’années sur les questions d’inclusion sociale en France, et en Europe, et de développement solidaire au Cameroun. Notre représentation vient d’être reconnue par le ministère de l’Administration territoriale du Cameroun.



Et depuis lors, quelles sont vos réalisations au Cameroun ?

Nous en comptons plusieurs, depuis plus d’une dizaine d’années. Il s’agit de 6 forages à Yaoundé 1er, 7 forages et 7 toilettes publiques en cours de construction à Sa’a, dans le département de la Lekié et une mise en place d’une Cité des Métiers, en partenariat installée à la CITI à Yaoundé, et grâce au partenariat avec le ministère de l’Enseignement supérieur. C’est l’occasion de remercier ici le ministre d’Etat, le Pr Jacques Fame Ndongo pour avoir été le facilitateur de ce projet.

Nous finalisons la construction d’une unité de transformation de manioc à Ndong Elang, par Sa’a. Nous anticipons également sur les projets futurs, et il y a cette foire très originale que nous organisons depuis 6 ans, sur le manioc et ses dérivés.



Effectivement, qu’en est-il précisément de l’organisation de la prochaine édition de la Foire du manioc et ses dérivés ?

En effet, je viens vous confirmer la 6ème édition de la Foire du manioc et ses dérivés qui, pour la première fois, se déroulera à Sa’a le 22 septembre et à Yaoundé 1er, les 23 et 24 septembre 2022. En ce qui me concerne, je suis encore en France, mais une équipe locale constituée d’ANI-International, représentée par Amatala Laure Nicole, et Pierre Carole Beyala, coordinatrice des projets, a eu plusieurs séances de travail avec l’équipe municipale de Yaoundé 1er, Viviane Bella et la 4ème adjointe au maire, sans oublier Mme Mama Ngah Florence, la représentante du REPTRAMAL.



Pourquoi quitter Sa’a, un arrondissement de la Lekié où vous avez toujours organisé cette foire ?

Nous ne quittons pas Sa’a qui est ma ville d’origine. Mais nous restons dans l’esprit de notre association, qui consiste aussi à construire des passerelles, entre la ruralité et la ville, pour le bien des productrices de la ruralité et celui des consommateurs.



Pouvez-vous être précis sur ce point ?

Nous sommes en appui à la décentralisation, dans le respect des enjeux nationaux de sécurité alimentaire, de promotion du made in Cameroon, dans ce fameux contexte international de guerre en Ukraine, de raréfaction de la farine de blé. Nous pensons que nous avons beaucoup tardé à nous réapproprier nos ressources comme le manioc, et d’autres produits.



Quelles sont les nouveautés de cette année ?

Il y a cette passerelle entre la diaspora et les locaux, le faire-ensemble qui est promu dans ce projet. Nous sommes partenaires cette année avec la mairie de Yaoundé 1er. A cet effet, le maire Jean Marie Abouna mobilise son équipe pour que l’activité se déroule les 23 et 24 septembre, au stade du marché d’Etoudi.

Nous démarrons à Sa’a le 22 septembre par un match de football féminin entre Eclair Football de Sa’a et le REPTRAMAL. Nous avons un partenaire ORIJIN (de la marque GUINNESS) qui nous apporte un appui logistique pour faire vibrer le made in Cameroon, autour des femmes rurales pour le bien de la ville. Mais avant, nous finalisons la construction d’une unité de transformation qui servira d’école aux femmes rurales pour mieux transformer et mieux commercialiser. Notre principal partenaire est le Réseau des Producteurs et des Transformateurs de Manioc (REPTRAMAL).

En prélude à cette foire à Sa’a, une formation est d’ailleurs prévue en transformation du manioc en dérivés standardisés, et en création d’activités génératrices de revenus.



Quelles sont les grandes lignes de la foire de cette année ?

Nous aurons des formations à Sa’a, au cours de la dernière semaine du mois d’août, soutenue par le MINPREMESA, à destination des femmes du REPTRAMAL pour améliorer le savoir-faire en transformation du manioc et en création des activités génératrices de revenus. Une conférence de presse avec accréditation de 30 journalistes est prévue au Bois Saint Anastasie à Yaoundé, le 20 septembre 2022. Puis, l’on assistera au lancement officiel du hashtag #ORIJINALEFOIREDUMANIOC et de ses dérivés. Une caravane le matin et une animation seront également organisées dans la ville de Sa’a avec des artistes, le 22 septembre au matin.

Enfin, l’activité par l’inauguration officielle de la foire sera lancée par le préfet de la Lekié Patrick Simou Kamsu qui est un soutien de l’activité depuis son début, en présence des autorités locales. Une campagne de santé sera menée ce 22 septembre à Sa’a par l’association ASCOVIM. Elle dépistera gratuitement plusieurs maladies qui touchent les femmes. Il y aura l’exposition vente par les femmes du Réseau des productrices et de transformatrices de manioc de la Lekié.

Pour terminer, nous invitons tous les acteurs du manioc du Cameroun (production, transformation et commercialisation) à se joindre à nous en contactant l’organisation (coordinationcam@ani-international.org).