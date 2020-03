Rugby Afrique adapte le calendrier de cette saison

Rugby Afrique (http://www.RugbyAfrique.com/) a annoncé aujourd’hui que le coup d’envoi de sa saison 2020 y compris des compétitions et activités en général est mis en attente. La Rugby Africa Cup masculine et féminine qui est le prochain événement prévu pour démarrer le 30 mai est reporté. Le Comité exécutif a pris cette décision sur la base des recommandations de la Commission médicale et en concertation avec World Rugby. La décision sera réexaminée dans un mois au cours de la prochaine réunion du Comité exécutif.

La semaine dernière, Rugby Afrique a reporté le tournoi de lancement de la saison, le U20 Barthés Trophy (https://bit.ly/2QuE0yy), qui devait démarrer le 19 avril 2020. Parallèlement, Rugby Afrique a également pris plusieurs mesures de précaution pour protéger son personnel, notamment en interdisant les déplacements internationaux.

Le Président de Rugby Afrique, Khaled Babbou, a déclaré : « Dans le contexte actuel de l’épidémie de coronavirus, la santé des joueurs, des supporters, des officiels, du personnel et des bénévoles reste notre priorité absolue. Il s’agit d’une situation sans précédent, incertaine et qui évolue rapidement. En conséquence, nous avons décidé de suspendre notre calendrier jusqu’à ce que nous ayons une vue plus claire de la situation en Afrique. En tant qu’organisme sportif dirigeant, nous considérons qu’il est de notre devoir d’agir en citoyens responsables et de montrer l’exemple en prenant toutes les mesures nécessaires pour que les directives des autorités sanitaires soient respectées. Des changements drastiques affectent profondément la vie quotidienne de chacun de nous, mais nous devons agir de manière responsable et civique et chacun, à son niveau, doit contribuer afin d’endiguer la propagation de ce virus. »

Plusieurs gouvernements africains imposent dès maintenant diverses restrictions en matière de déplacements, d’accueil d’événements internationaux et de participation à des événements à l’étranger. Chacun des membres de Rugby Afrique a d’ores et déjà pris des mesures conformément aux directives de son gouvernement.

Rugby Afrique discute de la nécessaire révision du calendrier 2020 avec les fédérations de rugby participantes et continue de suivre la situation de près en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes. La Commission médicale procède à des mises à jour hebdomadaires et les présidents des fédérations sont invités à envoyer toutes les mises à jour pertinentes publiées par leurs ministères de la Santé et des Sports respectifs. La prochaine réunion du Comité exécutif aura lieu le 25 avril, où la situation sera réévaluée et des nouvelles mesures décidées.

Khaled Babbou a souhaité rappeler que la santé publique reste prioritaire : "Nos décisions proactives ont été prises pour protéger toute la famille du rugby en Afrique, que ce soit les joueurs, le personnel, les passionnés et les supporters. Nous sommes une organisation forte avec une structure solide et je souhaite personnellement remercier tous nos membres pour leur étroite collaboration et leur unité. Nous disposons d'un plan de continuité opérationnelle. Cette pause solidaire indispensable, qui nous oblige à reporter les compétitions, ne fait que renforcer l’envie de Rugby Afrique de lancer la saison dès que la situation le permettra ".

