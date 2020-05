ACTUALITES Rugby Afrique propose aux arbitres de ses fédérations membres une série d'ateliers en ligne

- 28 Mai 2020





Des arbitres et des entraîneurs d'officiels de matchs (CMO) sélectionnés de par tout le continent Africain suivent une série d'ateliers en ligne dirigés par Alain Rolland, responsable des arbitres de matchs haute performance de rugby à XV pour World Rugby. Cette initiative contribuera à améliorer les compétences des arbitres dans les domaines clés du rugby, et le programme se déroulera sur deux mois. Avec 42 participants (dont 11 femmes), le groupe anglophone, composé du Botswana, du Ghana, du Lesotho, du Kenya, de la Namibie, du Rwanda, de l'Ouganda, de la Zambie et du Zimbabwe, a démarré le 19 mai 2020. Le groupe francophone, avec 35 participants (dont huit femmes) du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de Madagascar, du Sénégal et de la Tunisie, a de son côté démarré sa première session le 21 mai 2020. Selon Mudiwa Mundawarara, responsable des arbitres de Rugby Afrique (www.RugbyAfrique.com), la pandémie COVID-19 et les restrictions qu'elle a entraînées ont contraint Rugby Afrique à recourir à la technologie. « Ce sera très probablement souvent le cas à l'avenir. Nous souhaitons prendre de pareilles initiatives de développement à un niveau large et ne pas les restreindre au groupe d'experts de Rugby Afrique. Il faut souligner notre insistance sur l'inclusion des femmes lors de ces ateliers. Les chiffres sont encore faibles, mais c'est un bon début. Nous espérons y remédier grâce à des initiatives de développement visant spécifiquement les femmes arbitres », a déclaré Mundawarara. Chaque groupe participera à sept sessions d'une heure, toutes les deux semaines. Le facilitateur, Alain Rolland, s'engage auprès du public en ligne via la plateforme Zoom en présentant des vidéos sur les différentes phases du jeu. Les sujets abordés sont les suivants : - Semaine 1 Regroupement (plaquage et ruck) - Semaine 2 Mêlée - Semaine 3 Fautes - Semaine 4 Fautes 2 - Semaine 5 Touche/Maul - Semaine 6 Espace - Semaine 7 Divers et conclusion Beryl Akinyi, une femme arbitre du Kenya, a commenté : « L'atelier a été très instructif, un grand merci pour cette opportunité. J'ai apprécié la session. J'ai appris quelques astuces et rafraîchi mes connaissances. » Jacky Husselman, CMO de Namibie, a déclaré « Cette première session était très réussie. Peut-être un peu trop courte, mais je suppose que chacun est assez occupé de son côté et que nous ne pouvions pas la prolonger. J'attends impatiemment le prochain cours. » Alhambra Nievas, responsable du développement des talents d'arbitre au sein de World Rugby, a exprimé sa satisfaction. Elle a reconnu que « bien que la pandémie de Covid-19 ait engendré de nombreux défis, World Rugby a identifié cela comme une opportunité idéale de travailler avec les régions et les fédérations. Nous nous appuyons sur notre capacité et notre compétence à fournir une expérience d'apprentissage sur mesure. Ce projet de formation passe en revue les principaux domaines du jeu et a permis de convenir de lignes directrices, nous préparant, en tant qu'arbitres de match, à être plus cohérents lorsque le rugby reprendra ». « Nous avons commencé cette semaine avec la première session sur le regroupement. L'environnement est nouveau pour tout le monde, car nous ne sommes plus réunis dans une seule et même pièce. Néanmoins, les groupes étaient très motivés et les discussions ont été larges suite aux différents scénarios et vidéos passés en revue », a conclu Alain Rolland, responsable des arbitres de matchs de haut niveau de rugby à XV au sein de World Rugby. Distribué par APO Group pour Rugby Africa. Nouvelles et résultats :

Site web : http://www.RugbyAfrique.com/

Stefanie Burkert et Halima Djigo Rugby@apo-opa.com À propos de Rugby Afrique :

Créée en 1986, Rugby Afrique (www.RugbyAfrique.com), anciennement la Confédération Africaine de Rugby (CAR), est l’une des six associations régionales composant la World Rugby (www.WorldRugby.org), l’organisation internationale responsable de la gestion de Rugby Union et de Rugby Sevens. Rugby Afrique regroupe tous les pays africains pratiquant le rugby à 15, le rugby à 7 et le rugby féminin. Rugby Afrique organise les éliminatoires de la Rugby World Cup, ainsi que l’Africa Sevens, une compétition de qualification pour les Jeux Olympiques. Rugby Afrique compte 39 membres, dont 22 membres et membres associés de World Rugby, 10 membres et membres associés de Rugby Afrique, et 16 nouveaux pays collaborant avec Rugby Afrique.

Source : Source : https://rugbyafrica.africa-newsroom.com/press/rugb...





