Rugby Burundi : Organisation d’un tournoi de rugby à VII

La fédération a clôturé son championnat national 2019-2020 par un tournoi de rugby à VII. Il s’agit d’un tournoi exceptionnel en raison de la situation sanitaire dont l’impact a affecté le monde entier sans oublier le Burundi. Ce défis a permis une nouvelle réadaptation particulière.

Les finales du championnat national de rugby à XV ont été jouées le 8/11/2020, mais, la fin du championnat national se clôture d’habitude par un tournoi de rugby à VII. Le tournoi a rencontré 7 équipes masculines et 4 équipes féminines qualifiantes des tournois de rugby à VII précédents. Le tournoi a été localisé au stade Ngozi, dans une province située au nord du Burundi. L’objectif de cette délocalisation est double pour la fédération burundaise de rugby :

- La vulgarisation du rugby à l’intérieur du pays

- La sensibilisation des jeunes filles rurales à pratiquer le Rugby en référence de leurs grandes sœurs qui s’affrontent sur terrain.

Le classement après les éliminatoires se présente comme suit : du côté masculin : poule A:

Youth team A se classe la première avec 9 points de victoire, suivie de Guépard avec une victoire de 7points. Les Abeilles-Rumonge occupent la troisième place avec 5 points de victoire et la dernière de la poule est les Lions Rapides de Ngozi avec 3 points de victoire.

En poule B, la première équipe est Youth team B avec une victoire de 6points. La seconde position a été occupée par les Aigles verts de kayanza avec 2 points. Les Hyènes ont occupé la dernière place dans la poule.

A l’issu de ce classement et selon le règlement du tournoi, les premières équipes de poule A et B ont joué la final et la coupe a été remportée par Youth team A avec une victoire de 3 points contre 1 point de Youth tem B

Du côté féminin, la première équipe qui a remporté la coupe est Rumuri avec une victoire de 9 points. Elle est suivie de Kiyenzi avec une victoire de 6 points. Ensuite, vient celle de Kayanza avec une victoire de 5 points. Les lionnes rapides ont occupé la dernière place avec une victoire de 3 points

Deux meilleurs joueurs marqueurs ont eu deux médailles. Du côté masculin, Sylvain a marqué à lui seul 7 essais tandis que Shalif a marqué 3 essais du côté féminin.

Monsieur Albert Havyarimana, président de la FBR se réjouit du pas franchi dans la reprise du championnat national et pouvoir le clôturer malgré de nombreuses difficultés. Les joueurs reprennent de la performance d’avant le déclenchement de la crise sanitaire.

Le déroulement de la reprise du championnat donne espoir que le prochain va bien commencer.

