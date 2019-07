Rugby - Côte d'Ivoire : La Direction Technique Nationale et les commissions techniques de la Fédération Ivoirienne de Rugby (FIR) élaborent le Programme National de Développement (PND)

Avant d’aborder sereinement la saison prochaine et améliorer le niveau de pratique du rugby en Côte d'Ivoire, la Direction Technique Nationale de la Fédération Ivoirienne de Rugby (FIR) a convié les responsables de commissions techniques à un séminaire bilan 2019 et perspectives 2020. Ce séminaire qui a réuni une vingtaine de responsables de commissions et les membres de la DTN s’est déroulé à l’Institut nationale de la Jeunesse et des Sports (INJS) de Marcory les 20 et 21 juillet 2019.

Sous la direction du directeur technique national, Siaka Traoré, les séminaristes ont planché le vendredi 20 sur le bilan sportif de la saison 2019. Tout à tout, les responsable du projet Get Into Rugby (GIR) des Centres techniques de Régionaux (CTR), du Comité de pilotage des compétitions de jeunes (CPCJ) ont présenté leurs bilans de la saison sportive.

Il ressort de l’exposé de Soumahoro Bakary, responsable du GIR que le projet est e progression. Et ce en dépit des difficultés constatées sur le terrain. Le rapport bilan du président du CPCJ, Ta Bi a mis l’accent sur l’engouement manifesté de la jeunesse autour de compétition de jeunes. L’organisation du championnat local a été passé en revu. Le président de la commission Tahoui Jeremie a été félicité pour la bonne organisation du championnat local. Cependant, le responsable Tahoui Jeremie n’a pas manqué d’évoquer les difficultés financiers qu’a connu sa commission.

La journée du samedi 21 juillet a été consacrée à l’élaboration Programme national de Développement (PND) 2020. Le programme 2020 a priorisé la formation et le renforcement des capacités des encadreurs en ce qui concerne le projet GIR.

Le corps arbitral n’est pas reste en marge. Les arbitres bénéficieront de formations pour être à la hauteur des enjeux à venir. L’organisation des activités GIR sur l’ensemble du territoire national , de compétitions jeunes (U 16, U 18 et U 20 en R15 et R7) et surtout de rugby féminin font partir intégrante du Programme National de Développement. A ces compétitions, il faudra ajouter l’organisation du Championnat local (Ligue 1 et Ligue 2). Parlant du Championnat de Ligue 2, il pourrait passer de 6 équipes à 10 équipes. Ce Programme National de Développement sera soumis à l'appréciation du comité exécutif de la FIR pour validation avant sa mise en oeuvre en janvier 2020.

