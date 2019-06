Rugby – Tunisie : Nouvelle distinction pour le rugby féminin et les femmes Tunisiennes

World rugby et Rugby Afrique viennent de désigner Mme Wejden Limem en tant que commissaire de citation pour le dernier tournoi des World Rugby Series Sevens Féminin qui aura lieu à Biarritz (France) le 15 et 16 Juin 2019. Cette désignation est une première pour une femme Tunisienne et du continent Africain dans ce secteur […]

