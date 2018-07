Rugby – Zimbabwe – Tunisie : Déclaration de Rugby Afrique

Rugby Afrique a été mis au courant des difficultés rencontrées par l’équipe zimbabwéenne de rugby – les Sables – en ce qui concerne leur hébergement en Tunisie. Nous tenons à rassurer le ministère zimbabwéen des Sports, la Zimbabwe Rugby Union, et tous les partenaires et les fans que la situation a été traitée immédiatement, et […]

Rugby Afrique a été mis au courant des difficultés rencontrées par l’équipe zimbabwéenne de rugby – les Sables – en ce qui...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...