Russie : Condamnation ferme des frappes américaines en Iran

Le Ministère des Affaires étrangères russe a qualifié cette décision "irresponsable" de "violation flagrante du droit international, de la Charte des Nations Unies et des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU". Il a souligné l'inquiétude particulière suscitée par le fait que ces frappes aient été menées par un État membre permanent du Conseil de sécurité.







Risque d'escalade et atteinte au régime de non-prolifération

La Russie a mis en garde contre les conséquences potentielles de cette action, y compris radiologiques, et a estimé qu'elle amorce une "escalade dangereuse" menaçant la sécurité régionale et mondiale. Le risque d'une extension du conflit au Moyen-Orient s'est considérablement accru, selon Moscou.







Une "inquiétude particulière" concerne les dommages portés au régime mondial de non-prolifération, fondé sur le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), à la suite des attaques contre les installations nucléaires iraniennes. La Russie considère que ces frappes ont porté une "grave atteinte à la crédibilité du TNP ainsi qu’au système de vérification et de surveillance mis en place par l’AIEA".







Appel à une réaction de l'AIEA et du Conseil de sécurité de l'ONU

La Russie attend de la direction de l’AIEA une réaction "rapide, professionnelle et honnête", sans "formulations évasives ni tentatives de se réfugier derrière une prétendue 'neutralité politique'". Elle demande un rapport objectif du Directeur général de l’AIEA en vue de son examen lors d’une session extraordinaire de l’Agence, qui doit se tenir "dans les plus brefs délais".







Moscou estime que le Conseil de sécurité des Nations unies doit également réagir et que les actions de confrontation des États-Unis et d'Israël doivent être "rejetées collectivement". La Russie appelle à "cesser l’agression" et à "intensifier les efforts en vue de créer les conditions nécessaires pour un retour de la situation sur la voie politique et diplomatique".