Russie: Le Président de l’UA « choqué » par l’attentat terroriste de Moscou

Dans un message sur Twitter ce samedi 23 mars, Moussa Faki Mahamat a déploré cet horrible attentat terroriste qui a touché de nombreuses victimes innocentes. Il adresse ses plus sincères condoléances aux familles éprouvées et exprime sa solidarité envers le peuple russe et son gouvernement face à cette attaque abominable. Le président de l'Union Africaine condamne avec la plus grande fermeté cet acte odieux.



Cet attentat est d'autant plus choquant qu'il s'est produit dans une salle de concert proche de Moscou, où des dizaines de personnes étaient venues passer une soirée agréable.



Cet attentat terroriste est un acte barbare que nous condamnons avec la plus grande fermeté. Il ne peut y avoir aucune justification ni aucun motif valable pour commettre une telle violence contre des civils innocents qui assistaient à un concert paisible.



La Russie est depuis longtemps confrontée à la menace du terrorisme, mais cette attaque démontre une fois de plus l'ampleur du défi auquel elle doit faire face. La bataille contre le terrorisme ne connaît pas de frontières et nécessite une coopération internationale solide pour y faire face efficacement.