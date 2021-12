Russie : "Nous comptons développer une coopération tous azimuts avec nos amis maliens"

Le ministre malien de la Sécurité et de la Protection civile, le Colonel-major Daoud Aly Mohammedine a reçu en audience le 23 décembre 2021, l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, Igor Gromyko. Le diplomate russe a rappelé au Colonel-major Daoud Aly Mohammedine la nécessité de renforcer davantage la coopération entre le ministère russe de l'Intérieur et le ministère de la Sécurité et de la Protection Civile du Mali.



« Nous comptons développer une coopération tous azimuts avec nos amis maliens. Déjà des policiers maliens sont en formation en Russie. Nous entendons donner une base judique à la présence de ceux-ci dans les écoles de formation russes. Nous pensons revoir aussi à la hausse leur quota », a déclaré l'ambassadeur.



Pour le ministre malien, au vu des défis de l'heure, il est impératif de renforcer au mieux cette coopération et de la rendre multiforme. Le ministre a rappelé que nombre d'officiers maliens sont passés par des écoles militaires russe. Il a mis en exergue l'engagement de la Fédération de Russie aux côtés du Mali.



Le ministre Daoud Aly Mohammedine a affirmé toute sa disponibilité à accompagner le diplomate russe pour la réussite de sa mission.