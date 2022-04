Russie : l'ambassadeur du Tchad a rencontré le vice-ministre des Affaires étrangères

L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad en Fédération de Russie, Mahamoud Adam Bechir, a été reçu à sa demande le 1er avril 2022, par le vice-ministre des Affaires étrangères et conseiller spécial du président Vladimir Poutine chargé des relations Africaines et de Moyen Orient, Mikael Bogdanov. Les deux hommes ont abordé les relations bilatérales de coopération entre les deux pays, informe l'ambassade du Tchad en Russie.



L'ambassadeur du Tchad a évoqué les difficultés rencontrées par la mission diplomatique et les étudiants tchadiens en Fédération de Russie.



Ils ont également évoqué les voies et moyens pour la Russie d'aider le Tchad à faire face à la cherté des produits alimentaires causée par les sanctions contre la Russie.



A l'issue de la visite, les deux diplomates ont exprimé leur volonté à élargir et à renforcer la coopération entre leurs deux pays.