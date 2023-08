Rwanda : Ange Kagame nommée directrice adjointe exécutive au cabinet du Président

Depuis 2019, Ange Kagame occupe le poste de principale analyste des politiques au bureau du président. Elle est titulaire de diplômes en science politique et en affaires internationales, obtenus auprès de prestigieuses universités américaines. Il est à noter que deux autres enfants du Président Kagame occupent également des postes au sein du gouvernement. Ivan Kagame, le fils aîné de la famille présidentielle, a été nommé au Rwandan Development Board en 2020, chargé d'accélérer la croissance économique par le biais du secteur privé. Ian Kagame, le troisième fils, est officier dans les Forces de Défense Rwandaises et a été intégré à la garde présidentielle l'année dernière.



Le même communiqué rapporte d'autres nominations, notamment de nouveaux ambassadeurs en Éthiopie, au Maroc, en Égypte et en Guinée. Cependant, la nomination d'Ange Kagame à un poste de premier plan dans le cabinet présidentiel risque de soulever des questions relatives au népotisme et à la concentration du pouvoir au sein de la famille Kagame. Néanmoins, l'expérience de l'unique fille du président témoigne de ses capacités à remplir avec succès ses nouvelles responsabilités.