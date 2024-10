AFRIQUE Rwanda : la BAD et le Fonds Vert soutiennent des projets verts et climato-résilients

Alwihda Info | Par Afdb - 18 Octobre 2024



Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé, le 16 octobre 2024 à Abidjan, une collaboration avec le Fonds Vert pour le Climat (FVC) au Rwanda pour une enveloppe de financement de 42,793 millions de dollars américains, pour mettre en œuvre le Programme de la facilité d’investissement vert (RGIF).



Ce programme est une initiative stratégique du gouvernement rwandais visant à mettre en place un mécanisme innovant destiné à mobiliser les financements climatiques à long terme, et les canaliser à travers le Fonds vert du Rwanda (FONERWA) et la Banque rwandaise de développement (BRD) vers des projets verts et climato-résilients portés par le secteur privé. Le programme est par ailleurs fortement aligné avec la Stratégie nationale de transformation (NST-2) du Rwanda et les objectifs stratégiques de la Banque africaine de développement.



Structuré en deux phases, le programme RGIF bénéficiera, dans sa première phase, d’un prêt de dix millions de dollars, d’un don non remboursable de 5,573 millions de dollars et d’un don remboursable de 2,286 millions de dollars du FVC inter-médiés par la Banque.



Le reliquat de l’enveloppe de financement du FVC sera déployé dans le cadre de la seconde phase du programme. Le programme comporte deux piliers opérant suivant une approche intégrée :

1) la facilité de préparation des projets gérée par FONERWA en vue de l'octroi de dons non remboursables et de dons remboursables pour soutenir des projets verts et climato-résilients ;

et, 2) la Facilité de crédit gérée par BRD en vue de l'octroi de prêts pour des projets bancables, verts et climato-résilients. Les quatre secteurs éligibles pour le financement du FVC qui sera inter-médié par la Banque sont : les énergies renouvelables, le transport à faible émission, l'efficacité énergétique dans les bâtiments, et l'agriculture intelligente face au climat.



Ahmed Attout, directeur du Département du Développement du secteur financier de la Banque, a déclaré : « La Banque africaine de développement est heureuse d’avoir soutenu le gouvernement rwandais dans la structuration de ce mécanisme de financement innovant dans le cadre du programme RGIF.



La Banque s’est associée à des parties prenantes clés pour le développement du secteur vert au Rwanda, notamment MINECOFIN, FONERWA et BRD dans le cadre de cette opération. Le rôle de la Banque dans la mobilisation de financements du Fonds vert pour le climat pour le programme RGIF démontre le rôle de catalyseur de la Banque pour attirer des financements ou des cofinancements pour des projets verts et résilients au changement climatique dans nos pays membres régionaux. »



Au terme de sa mise en œuvre, le programme devrait permettre d’éviter 222 000 tonnes métriques d'équivalents CO2 et d’économiser environ 65 000 millions de litres d'eau et 551 670 kilos d'engrais. Il devrait également permettre la création de 32 304 emplois directs, dont 24 % pour des femmes.



En octobre 2024, le portefeuille actif du Groupe de la Banque africaine de développement au Rwanda comprend 23 projets pour un engagement total de 2 milliards de dollars. Les investissements sont orientés principalement dans les infrastructures : approvisionnement en eau et assainissement à 44 %, transport à 26,8%, et énergie à 25,1%. Les 4,1 % restants sont répartis de manière presque égale entre les projets multisectoriels, l'agriculture, l’industrie, le secteur social, le secteur de la communication. Afdb





