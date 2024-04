Rwanda : le président centrafricain a assisté au 30ème anniversaire du génocide des tutsis

Le soutien et la solidarité du peuple centrafricain s'étaient manifestés par la présence du président de la République Faustin Archange Touadera aux cérémonies marquant le 30ème anniversaire de la commémoration du génocide des Tutsis en 1994.



La solennité de cette commémoration vient rappeler aux hommes que les horreurs ne doivent subvenir dans le monde. Elle vient dire aux survivants et aux jeunes générations, qu'il ne faut pas oublier les victimes qui ont péri dans des conditions atroces à cause de la bestialité qui habite en nous.



La cérémonie a commencé dans la matinée avec la flamme du souvenir au mémorial de Gisozi, allumée par le couple présidentiel Kagame, avant de les voir se recueillir devant une gerbe de fleurs entourés de tous les dirigeants présents parmi lesquels le président de la République Centrafricaine Faustin Archange Touadera.



La suite de la célébration au sein de l'Arena de Kigali était empreinte de beaucoup d'émotions et de gravité, avec des représentations artistiques, des chants à la gloire des morts et le témoignage de certains survivants. L'allocution du président de la République du Rwanda Paul Kagame marquera la fin de la cérémonie.



Cette 30ème célébration durera 100 jours et pendant une semaine, la musique ne sera pas autorisée dans les lieux publics, ni à la radio, seuls les événements liés aux commémorations seront autorisés.