Rwanda : un accord pour la protection à long terme du parc national de Nyungwe

Le gouvernement rwandais et l'association de conservation African Parks ont annoncé mercredi la signature d'un nouvel accord pour le parc national de Nyungwe, un engagement qui assurera la gestion durable de la plus grande étendue de forêt du pays. L’accord préservera la biodiversité considérable du parc pour garantir des avantages durables aux populations et à la faune du Rwanda.



Cette annonce fait suite à un partenariat fructueux de 10 ans entre le Rwanda Development Board (RDB) et African Parks, qui a piloté une relance écologique et économique du parc national de l'Akagera dans l'est du pays, représentant l'un des systèmes de zones humides les plus importants de la région.



Commentant le partenariat, Clare Akamanzi, PDG de RDB, a déclaré : "Le nouvel accord avec African Parks témoigne du bon partenariat que nous avons construit avec African Parks au cours des 10 dernières années. Nous sommes impatients de faire du parc national de Nyungwe un endroit encore plus spectaculaire à visiter en faisant progresser la gestion et la conservation de la faune, en développant l'infrastructure touristique et en augmentant le marketing et la promotion du tourisme. Nous attendons également avec impatience une relation de travail collaborative avec les communautés autour du parc."



Située dans le sud-ouest du Rwanda, Nyungwe présente des niveaux exceptionnels de diversité faunistique et florale en raison de ses vastes étendues de forêt de montagne, entrecoupées de marais, qui s'étendent sur un total de 1019 km2. Situé au cœur de l'Albertine Rift, le parc abrite un quart des primates d'Afrique - 13 espèces dont des chimpanzés et les singes extrêmement rares de Hamlyn et de L'Hoest. Parmi les plus de 1 000 plantes, plus de 90 mammifères et 300 espèces d'oiseaux recensés, beaucoup sont endémiques et ne se trouvent qu'à Nyungwe et dans cette zone de conservation hautement prioritaire.



Peter Fearnhead, PDG d'African Parks, a déclaré : "En investissant dans la protection à long terme du parc national de Nyungwe, l’un des points chauds de la biodiversité en Afrique, le Gouvernement du Rwanda a continué de faire preuve de leadership mondial en agissant pour préserver les écosystèmes qui soutiennent la santé humaine, les moyens de subsistance locaux et les économies. Dans la foulée de la Semaine du climat et du Sommet des Nations Unies sur la biodiversité, les pays s'engageant à placer le climat et la biodiversité au cœur des plans de relance post-Covid, ce sont des actions exactement comme celles prises par le gouvernement rwandais qui permettront d'obtenir des résultats significatifs dans la protection des ressources naturelles. des ressources non seulement pour un pays, mais pour un continent et pour la planète ».



Nyungwe est déjà une source importante de bénéfices pour la nation. En tant que bassin versant critique alimentant à la fois le bassin du Congo à l’ouest et le bassin du Nil à l’est, le parc fournit 70% de l’eau du Rwanda. Il a également une économie du tourisme naissante, jouant un rôle clé dans la création de revenus et d’emplois alors que le Rwanda émerge comme l’une des premières destinations écotouristiques au monde.