SAO du Tchad : "Nous n'avons pas peur de la Côte d'Ivoire"

À quelques heures de la deuxième journée des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025, match du groupe G qui opposera le Tchad à la Côte d'Ivoire, le Sélectionneur National Kevin Nicaise et le Capitaine des Sao Ninga Casimir, ont animé ce lundi 9 septembre 2024, une conférence de presse, rapporte le ministère de la Jeunesse et des Sports.



Pendant cette communication, le Coach Kevin Nicaise et le capitaine des Sao, Ninga Casimir, ont relevé que l'équipe nationale tchadienne est prête et sans aucune complaisance pour la prestation du mardi.



Pour le Sélectionneur National, bien que la qualification ne vienne pas d'un seul match, mais plutôt de six matches combinés, les Sao sont déterminés dans un esprit de patriotisme. "Le match de demain serait à la portée de mes poulains", souligne le coach.



Le capitaine des Sao, Ninga Casimir, interrogé sur l'étendue de la performance et le niveau de l'équipe adversaire, confirme que ses coéquipiers ne craignent personne et affronteront ce jeu dans un esprit de remporter la victoire.



"Nous jouerons onze contre onze, et voici le point le plus important, nous sommes dévoués pour cette qualification. Le Tchad avait déjà joué contre des grandes équipes comme celle de l'Égypte, alors nous n'avons pas peur de la Côte d'Ivoire", fait savoir Ninga Casimir.